[{"available":true,"c_guid":"84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett. Az ügyészség szerint a kérelmet el kell utasítani.","shortLead":"Ratko Mladic egykori szerb parancsnokot népirtásért életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami ellen fellebbezett...","id":"20200825_ratko_mladic_per_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ecf7cd-a255-4362-b3db-f98fdd0413da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d2db0-b979-46a5-81c7-079899811e08","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_ratko_mladic_per_meszaros","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:20","title":"Megkezdődött a Balkán mészárosának fellebbviteli pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani a koronavírus gyógymódjának megtalálását, gyorsan engedélyt kapott a vérplazmakezelés.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Donald Trump azt találta ki, biztosan az elnökválasztás utánra akarják halasztani...","id":"20200824_koronavirus_usa_fda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86974d65-2dfd-4b76-9a79-329823c44caa","keywords":null,"link":"/elet/20200824_koronavirus_usa_fda","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:43","title":"Rendkívüli engedélyt kapott az USA-ban a koronavírusosok vérplazmakezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek örülnek, ha a postás egy nagy dobozzal csönget be hozzájuk, és még jobban, ha abból egy gázzal töltött léggömb repül elő egy üdvözlőkártyával vagy egy kis ajándékkal.","shortLead":"Egy meglepő ötletből lett jól menő családi vállalkozás Nizzában, miután rövid idő alatt kiderült, hogy az emberek...","id":"202034_gazos_meglepetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe80f019-fb54-43d9-8bd1-b75a7e260e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529f06d1-30ea-4d6e-9407-8ea48fa7a3af","keywords":null,"link":"/360/202034_gazos_meglepetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 16:00","title":"Kipróbálták és bejött: nem gáz lufikat küldeni ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","shortLead":"A szlovákiai Gombos Norbertet verte két játszmában.","id":"20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4252ee-6aba-4232-8a63-91825446b216","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Fucsovics_tovabbjutott_New_Yorkban","timestamp":"2020. augusztus. 23. 21:27","title":"Fucsovics továbbjutott New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket a koronavírus-járvány okozta pénzügyi válság, azonban a pandémia sem törte meg az elmúlt évek kedvező trendjét és tovább nőttek az ilyen jellegű befektetések. ","shortLead":"Akár vissza is vethetné az inkább hosszú távú megtérüléssel kecsegtető, fenntartható befektetéseket...","id":"20200824_fenntarthato_befektetes_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88368b0d-1a4e-4404-97c1-2014258be028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fenntarthato_befektetes_covid","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:50","title":"Fenntartható befektetés: a vírus sem állította meg azt, ami \"magától értetődő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kemény vezér puskával jár.","shortLead":"Kemény vezér puskával jár.","id":"20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1e09ba-bfd7-4099-88f0-f0786fcd4aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Ahogy_Lukasenka_szemleli_a_tuntetoket_nem_szemlel_ugy_senki","timestamp":"2020. augusztus. 23. 19:36","title":"Ahogy Lukasenka szemléli a tüntetőket, nem szemlél úgy senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","shortLead":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","id":"20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0e591-8473-42a4-b574-4f1bfa5397b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:34","title":"Ketten indulnak az LMP férfi társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]