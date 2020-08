Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7bfad47-33e7-4c02-baac-a404175854d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Máshogy gondolunk már a robotokra, mint a járvány előtt. ","shortLead":"Máshogy gondolunk már a robotokra, mint a járvány előtt. ","id":"202034_robot_tarsak_elfogadottsaga_ha_nincs_lo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bfad47-33e7-4c02-baac-a404175854d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b923c754-be50-419f-aa68-7e3c88de2623","keywords":null,"link":"/360/202034_robot_tarsak_elfogadottsaga_ha_nincs_lo","timestamp":"2020. augusztus. 25. 12:00","title":"Van az a karantén, ahol már örül az ember, ha egy gép szól hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","shortLead":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","id":"20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6c6e07-3a9b-4c70-8d72-2eb7fb7f3c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:43","title":"Élve találtak rá több mint hatvan emberre az összedőlt indiai ház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54385819-3874-45f6-92c1-43e80980a027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes hírek szerint halálos áldozatai is vannak a hatóságok erőszakos fellépésének. A nemzetközileg elismert kormány ellen második napja folytatódtak a demonstrációk.","shortLead":"Egyes hírek szerint halálos áldozatai is vannak a hatóságok erőszakos fellépésének. A nemzetközileg elismert kormány...","id":"20200825_libia_tuntetes_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54385819-3874-45f6-92c1-43e80980a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5aa6b7-5746-421d-ab3e-9b245722e5c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_libia_tuntetes_aldozatok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:55","title":"Tüntetők mondatnák le a kormányt Líbiában, a rendőrség a tömegbe lőhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80d8373-8800-4351-a956-2ba8ca98fc04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azt gyanítják, hogy szalmonellával szennyezett diót használtak fel hozzá.\r

","shortLead":"Azt gyanítják, hogy szalmonellával szennyezett diót használtak fel hozzá.\r

","id":"20200824_Visszahivott_egy_muzliszeletet_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80d8373-8800-4351-a956-2ba8ca98fc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4dd453-40b5-429f-b0a6-33ddc3f04ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_Visszahivott_egy_muzliszeletet_a_Nebih","timestamp":"2020. augusztus. 24. 21:07","title":"Visszahívott egy müzliszeletet a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","shortLead":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","id":"20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0e591-8473-42a4-b574-4f1bfa5397b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:34","title":"Ketten indulnak az LMP férfi társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag korrekt módon alakítanánk át azokat? A Duma Aktuálnak erre is van válasza. Még Orbán Viktor keleti diktátorok iránt táplált furcsa vonzalmát is figyelembe vették listájukban. ","shortLead":"Hogyan kellene megváltoztatni a magyar filmeket és sorozatokat, ha a nemzetközi trendeknek megfelelően, politikailag...","id":"20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9642ead1-74ef-4986-a167-0b261f770aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8665697-4f32-4692-9a5f-a0e25739cdbb","keywords":null,"link":"/360/20200824_Duma_Aktual_Politikai_korrektseg","timestamp":"2020. augusztus. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az Egri Csillagok is egy barátságos meccsről szól, mióta jóban vagyunk Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b9872-1433-450d-8e9f-4cd5c49036b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Belerúgott az épület falába, üveget is hozzávágott.","shortLead":"Belerúgott az épület falába, üveget is hozzávágott.","id":"20200824_rongalas_mauzoleum_mike_klipforgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b9872-1433-450d-8e9f-4cd5c49036b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b86ac3-3525-4ff3-83c8-da51325ef355","keywords":null,"link":"/kultura/20200824_rongalas_mauzoleum_mike_klipforgatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 15:45","title":"Mauzóleumot rongált meg klipje forgatásán a magyar rapper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ritka alkalom szokott lenni külföldi diplomaták bekéretése, és akkor sem feltétlenül verik nagydobra. A Szijjártó Péter vezette magyar külügyminisztérium mégis feltűnően sokszor él vele. Az elmúlt években a legtöbbször a kormányt ért kritikák miatt csuklóztatták a nagyköveteket, de akadt pár súlyosabb ügy is. A mostani német ügy nem az.","shortLead":"Ritka alkalom szokott lenni külföldi diplomaták bekéretése, és akkor sem feltétlenül verik nagydobra. A Szijjártó Péter...","id":"20200824_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_nagykovetek_bekeretese_diplomacia_balazs_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c23fe0d-29f4-412f-9516-86d3d5ebbb13","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_szijjarto_peter_kulugyminiszterium_nagykovetek_bekeretese_diplomacia_balazs_peter","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:00","title":"Legtöbbször PR-akciónak használja a magyar külügy a diplomaták bekéretését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]