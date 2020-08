Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ezen a meccsen vizsgálja meg az UEFA, milyen hatása lehet annak, ha beengedik a drukkereket a nemzetközi meccsekre.","shortLead":"Ezen a meccsen vizsgálja meg az UEFA, milyen hatása lehet annak, ha beengedik a drukkereket a nemzetközi meccsekre.","id":"20200825_foci_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bca1696-c914-47ef-840d-d6ae0bbbb5f0","keywords":null,"link":"/sport/20200825_foci_europai_szuperkupa_bayern_munchen_sevilla","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:59","title":"Lehetnek nézők a budapesti Szuperkupa-döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Vannak ötös tanulók, és vannak ötösebbek.","shortLead":"Vannak ötös tanulók, és vannak ötösebbek.","id":"20200825_Szeretettel_NagyBritanniabol_Hogy_szurd_el_tizbol_negy_diak_eletet_egy_dontessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a516622-942e-46db-a9e2-5dd652e001f6","keywords":null,"link":"/360/20200825_Szeretettel_NagyBritanniabol_Hogy_szurd_el_tizbol_negy_diak_eletet_egy_dontessel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Hogy szúrd el tízből négy diák életét egy döntéssel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","shortLead":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","id":"20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284118a-1aef-4f6d-a762-236db903ac77","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:35","title":"Keresik a férfit, aki kamu mesékkel csalt ki pénzt többektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7c32c8-03a6-4057-9a4f-63527a1f4337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bb317-80ad-4168-bac1-fbcb0dac27af","keywords":null,"link":"/360/20200824_A_solyom_es_a_sarkany_evtizede__Elon_Musk_eletutja_10_resz","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"A sólyom és a sárkány évtizede - Elon Musk életútja 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 17 éves svéd aktivista egyéves szünetet tartott, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire.","shortLead":"A 17 éves svéd aktivista egyéves szünetet tartott, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozás veszélyeire.","id":"20200825_Greta_Thunberg_visszater_az_iskolapadba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682c26a-ab6e-4817-8b50-2c44905b495e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Greta_Thunberg_visszater_az_iskolapadba","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:56","title":"Greta Thunberg visszatér az iskolapadba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","shortLead":"A párt elismerte a hibákat, s ígérte, javítják őket.","id":"20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7502161b-6fea-4dd5-9daa-5564b69028ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_asz_parbeszed_hianyossagok_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:40","title":"Az ÁSZ szerint nem volt szabályszerű a Párbeszéd gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsung jövőre már nem mutat majd be újabb Note telefont, helyette jön az S-Pennel ellátott Galaxy S21 Ultra. Persze ősszel sem maradunk készülékek nélkül.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsung jövőre már nem mutat majd be újabb Note telefont, helyette jön az S-Pennel...","id":"20200825_samsung_galaxy_s21_ultra_note21_ultra_galaxy_fold_3_spen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acff75d3-5811-4e01-91b4-ec7362d8ac3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_samsung_galaxy_s21_ultra_note21_ultra_galaxy_fold_3_spen","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:33","title":"Megkeverheti a kártyákat a Samsung, jövőre eltűnhet a Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4196f8-b6ff-45c8-9f5a-8d3abb455395","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat adtak egy olyan eseményre, amit egy évvel elhalasztottak, de kapott pénzt Balog Zoltán Németajkú Református Egyháza is.","shortLead":"Milliárdokat adtak egy olyan eseményre, amit egy évvel elhalasztottak, de kapott pénzt Balog Zoltán Németajkú...","id":"20200826_A_jarvany_alatt_is_lelkesen_szorta_a_penzt_a_kormany_az_egyhazaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4196f8-b6ff-45c8-9f5a-8d3abb455395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783a14ff-ee36-4ee9-9a21-7515d3549f0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_A_jarvany_alatt_is_lelkesen_szorta_a_penzt_a_kormany_az_egyhazaknak","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:10","title":"A járvány alatt is lelkesen szórta a pénzt a kormány az egyházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]