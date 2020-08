Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Kovács Zoltán","category":"tudomany","description":"A személyes emlékek az otthoni felhasználók esetében gyakran legértékesebb adatokat, a családi fotó- vagy videógyűjteményt jelentik. Amely egyre többször célpontja a zsarolóvírusok (ransomware-ek) terjesztőinek. Miközben ezek a magánszemélyeket érintő esetek is egyre gyakoribbak, mégsem tömegesek annyira, hogy komoly biztonságtudatossági fejlődést tapasztaljunk. A Garmin-eset viszont az eddigieknél is több átlagember figyelmét hívta fel az évek óta tomboló zsarolóvírus jelenségre. Ami egyébként korántsem mondható újdonságnak.","shortLead":"A személyes emlékek az otthoni felhasználók esetében gyakran legértékesebb adatokat, a családi fotó- vagy...","id":"20200827_zsarolovirus_pwc_kovacs_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89719f53-1c3c-4f5b-a80b-b7699a072663","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_zsarolovirus_pwc_kovacs_zoltan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:03","title":"Túszul ejtett emlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","shortLead":"A TV2 időjósa március óta próbál kigyógyulni a kórból.","id":"20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c804949-3237-445d-bbde-31923459081b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b2ac6b-456d-40c6-9a47-a75ef97ecc5a","keywords":null,"link":"/elet/20200826_faradekonysag_koronavirus_barta_sylvia_tv2","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:45","title":"Krónikus fáradékonyság gyötri a koronavírus-fertőzésen átesett Barta Sylviát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Jachtot fújt a Momentum a Külügyminisztérium elé, bójával takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d67df8-8093-4b61-8c3a-c6d86f0b6999","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ketten az életüket vesztették Kenoshában.","shortLead":"Ketten az életüket vesztették Kenoshában.","id":"20200826_Lelottek_harom_ferfit_a_wisconsini_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1d67df8-8093-4b61-8c3a-c6d86f0b6999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3fcd14-085d-4030-b8bf-0730d5f248ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_Lelottek_harom_ferfit_a_wisconsini_tuntetesen","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:43","title":"Lelőttek három férfit a wisconsini tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel a Google tárhelyére az elkészült fényképet és videókat.","shortLead":"Bizonyos Canon fényképezőgépeknél mostantól lehetőség van arra, hogy a felhasználó közvetlenül a kameráról töltse fel...","id":"20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fa0c98-8de3-471a-9834-ca951e8b9379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9379ebc-b21d-44a7-bbfe-4a2e174419f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_google_canon_fotok_feltoltese_wifi_fenykepezogep","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:38","title":"Sokat könnyít a fotósok életén a Google és a Canon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kötelező lesz tesztelni is.","shortLead":"Kötelező lesz tesztelni is.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_foci_mlsz_meccs_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b6107b-66a2-4b91-bbbb-4c2c2e7232c7","keywords":null,"link":"/sport/20200826_koronavirus_jarvany_foci_mlsz_meccs_halasztas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:16","title":"Bekeményít az MLSZ: csak egy meccs halasztható a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","shortLead":"Ha támogatással rendelkező otthonról van szó, bizony óvatosnak kell lenni. Különben ugorhat a kedvezmény.","id":"20200826_csok_ingatlan_berbeadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90926a0-6a53-423e-ba61-3967ba7acd26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_csok_ingatlan_berbeadas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 13:38","title":"Vajon kiadható egy csokkal vásárolt ingatlan? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Egy magyar útlevél és egy közbeeső zöld ország – ennyi kell a két hetes kötelező karantén kikerüléséhez, ha valaki sárga, vagy piros jelzésű országból jönne haza. Az Operatív Törzs figyelmeztet, hogy a hatóság megtévesztése törvénysértés.","shortLead":"Egy magyar útlevél és egy közbeeső zöld ország – ennyi kell a két hetes kötelező karantén kikerüléséhez, ha valaki...","id":"20200825_Trukkoznek_a_hazajutasert_kijatszhato_a_magyar_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce8ead-340b-42be-8f38-4697cf27ddf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Trukkoznek_a_hazajutasert_kijatszhato_a_magyar_szabalyozas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:05","title":"Kijátszható a magyar karanténszabályozás, de mások egészségével játszik, aki megteszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]