[{"available":true,"c_guid":"98f55bf6-deea-4181-97d9-cef6f09eb312","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Állítólag Afrika aromái fedezhetők fel az Indlovu ginben. Az biztos, hogy meglehetősen különös alapanyag adja a bukéját.","shortLead":"Állítólag Afrika aromái fedezhetők fel az Indlovu ginben. Az biztos, hogy meglehetősen különös alapanyag adja a bukéját.","id":"20200828_Mi_koze_az_elefantnak_a_ginhez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f55bf6-deea-4181-97d9-cef6f09eb312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31888-347a-41fe-8314-492df672bcd6","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Mi_koze_az_elefantnak_a_ginhez","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:17","title":"Mi köze az elefántnak a ginhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyértelmű összefüggést fedeztek fel a kutatók a fiatal lazacok növekedése és vándorlásuk között. ","shortLead":"Egyértelmű összefüggést fedeztek fel a kutatók a fiatal lazacok növekedése és vándorlásuk között. ","id":"20200829_alaszkai_lazac_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a1feb3-e1d9-4c45-862c-0b77f24947a8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200829_alaszkai_lazac_klimavaltozas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:46","title":"Egyre kisebbek az alaszkai lazacok a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8134bcc8-661c-46d5-ae97-054b8c342378","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ebru Timtik tisztességes bírósági tárgyalásért tüntetett, miután más jogvédőkkel együtt lecsukták. Megemlékezésén rengetegen voltak, mielőtt szétverte azt a rendőrség.","shortLead":"Ebru Timtik tisztességes bírósági tárgyalásért tüntetett, miután más jogvédőkkel együtt lecsukták. Megemlékezésén...","id":"20200828_torokorszag_ehsegsztrajk_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8134bcc8-661c-46d5-ae97-054b8c342378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f7ee2f-755a-4edd-8100-9635e261af02","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_torokorszag_ehsegsztrajk_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 28. 22:13","title":"238 nap éhségsztrájk után meghalt egy bebörtönzött török jogvédő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783f5cc3-cc03-4e61-90f6-144f3777735e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összegyűltek Martin Luther Kingre és a fekete polgárjogi mozgalomra emlékeztek, illetve a rendőri erőszak következtében meghalt vagy megsebesült afroamerikaiakra.","shortLead":"Az összegyűltek Martin Luther Kingre és a fekete polgárjogi mozgalomra emlékeztek, illetve a rendőri erőszak...","id":"20200829_tuntetes_fajgyulolet_martin_luther_king_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783f5cc3-cc03-4e61-90f6-144f3777735e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7013410e-b37d-4bd2-9a22-1a0d81b73838","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_tuntetes_fajgyulolet_martin_luther_king_washington","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:25","title":"Óriási tömeg tüntetett Washingtonban a fajgyűlölet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Üvegdarabbal és ököllel esett a bv-s tiszteknek egy rab egy közelebbről meg nem nevezett börtönben.","shortLead":"Üvegdarabbal és ököllel esett a bv-s tiszteknek egy rab egy közelebbről meg nem nevezett börtönben.","id":"20200828_Tuzet_gyujtott_egy_rab_a_zarkajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e68375-2698-4453-8337-40c45febab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f43ab6d-8d1e-45c6-bd1e-3f032c592f1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tuzet_gyujtott_egy_rab_a_zarkajaban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:43","title":"Felgyújtotta zárkáját egy rab, öten fogták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba49c53-6551-4bf9-a1f5-8b8550565053","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újságírókat is kiszorították a helyszínről, de ezúttal nem vittek el őket.","shortLead":"Az újságírókat is kiszorították a helyszínről, de ezúttal nem vittek el őket.","id":"20200828_feheroroszorszag_tuntetes_oszlatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba49c53-6551-4bf9-a1f5-8b8550565053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1104a51b-6f39-49d8-af76-4600d726eb5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_feheroroszorszag_tuntetes_oszlatas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 21:14","title":"Újabb tüntetést oszlattak fel rohamrendőrök Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","shortLead":"Néhol 38 fok is lehet, délutántól viszont zivatarok is várhatók.\r

","id":"20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d6dd-23cb-4106-8af2-14ca2b466717","keywords":null,"link":"/elet/20200829_hoseg_meleg_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:57","title":"Akkora lesz holnap a hőség, hogy narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"","category":"itthon","description":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","shortLead":"Dunakeszi és Göd, valamint Vácrátót és Vác között nem járnak a szerelvények.","id":"20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b33ae5d-f9b3-4df9-bad2-0d1c4597f4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_zivatar_felhoszakadas_katasztrofavedelem_vonatkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:51","title":"Betett a vonatoknak a Pest megyei felhőszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]