[{"available":true,"c_guid":"269d36cd-49b2-48c1-b205-8a15d94526a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TSMC ígéri, 2022 végére jöhetnek az olyan okostelefonok, amelyekben már 3 nanométeres gyártási technológiával készülő processzorok kerülnek.","shortLead":"A TSMC ígéri, 2022 végére jöhetnek az olyan okostelefonok, amelyekben már 3 nanométeres gyártási technológiával készülő...","id":"20200828_tsmc_processzor_5nm_3nm_gyartasi_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=269d36cd-49b2-48c1-b205-8a15d94526a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c8dcda-6b47-4731-8db1-194d36756d31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_tsmc_processzor_5nm_3nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:03","title":"Hogy mi kerül a következő telefonjába? Jönnek a 3 nm-es processzorok – sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak az egyik \"visel\" arcmaszkot, de a közlekedési társaság szerint hamarosan többet is \"megnevelnek\" majd.","shortLead":"Egyelőre csak az egyik \"visel\" arcmaszkot, de a közlekedési társaság szerint hamarosan többet is \"megnevelnek\" majd.","id":"20200829_arcmaszk_maszk_villamos_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38fa3c1-63ac-4f79-bd3a-91fae416730f","keywords":null,"link":"/elet/20200829_arcmaszk_maszk_villamos_bkk","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:51","title":"Maszkokat tesznek a budapesti villamosokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lap szerint Orbán intézkedése után teljes a zűrzavar Magyarországon a beutazások ügyében.","shortLead":"A német lap szerint Orbán intézkedése után teljes a zűrzavar Magyarországon a beutazások ügyében.","id":"20200830_Frankfurter_Rundschau_A_magyar_hatarzar_sertes_Nemetorszagnak_es_az_unionak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6cb761-dabf-4b0d-bf3e-fbe910075e80","keywords":null,"link":"/360/20200830_Frankfurter_Rundschau_A_magyar_hatarzar_sertes_Nemetorszagnak_es_az_unionak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 08:45","title":"Frankfurter Rundschau: A magyar határzár sértés Németországnak és az uniónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök állítja, megbeszélte Vlagyimir Putyinnal, hogy ha kell, a két ország hadserege majd közösen száll szembe a nyugati fenyegetéssel.","shortLead":"A fehérorosz elnök állítja, megbeszélte Vlagyimir Putyinnal, hogy ha kell, a két ország hadserege majd közösen száll...","id":"20200828_lukasenka_harci_keszultsegben_hadsereg_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501365a7-17d8-43a2-aafc-0f97b1cd1ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_lukasenka_harci_keszultsegben_hadsereg_fele","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:35","title":"Lukasenka harckészültségbe helyezte a hadsereg felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21","c_author":"Nagy Iván László","category":"tudomany","description":"Itthon április óta nem látott magasságokban vannak a napi esetszámok, ám a képet valamennyire árnyalja, hogy ezzel párhuzamosan a tesztelés is csúcsokat dönt, közel kétszer annyit végeznek el, mint tavasszal. Magyarország Európában továbbra is kiemelkedően biztonságosnak számít, van olyan adat, amiben az egész EU-t verjük.","shortLead":"Itthon április óta nem látott magasságokban vannak a napi esetszámok, ám a képet valamennyire árnyalja, hogy ezzel...","id":"20200828_koronavirus_magyarorszag_eu_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be60883e-421b-4341-8353-da99aa65dc21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fbdb21-1bcb-4002-9d6a-e5f2c6a225c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_magyarorszag_eu_szamok","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:15","title":"A koronavírus-járvány számokban: van, amiben Magyarország egész Európát lenyomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valószínűleg elmarad a Gyilkosság az Orient expresszen bemutatója.","shortLead":"Valószínűleg elmarad a Gyilkosság az Orient expresszen bemutatója.","id":"20200828_Koronavirusfertozott_a_Thalia_Szinhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c32f1-2032-4f3d-83b9-6e81ebd07bd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Koronavirusfertozott_a_Thalia_Szinhazban","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:04","title":"Koronavírus-fertőzött egy társulati tag a Thália Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben a külföldről hazatérő magyar állampolgárok 14 napig karanténba kell, hogy vonuljanak – derült ki a Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő által levezényelt Kormányinfóról. A kivételekről és a részletszabályokról szombat reggel dönt a határvédelmi akciócsoport, de a jelenlegi tervek szerint az UEFA Szuperkupa-döntőjére 6000 külföldi szurkoló negatív teszttel eljöhetne.","shortLead":"Szeptember elsejétől külföldi állampolgár Magyarország területére csak indokolt kivételekkel léphet be, miközben...","id":"20200828_Bejelenti_a_koronavirussal_kapcsolatos_szigoritasokat_a_kormany__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c872ccdb-1e5f-4e27-8a8a-1d5253df78e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa32a98-ecab-4ab7-bb6f-d02614565122","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Bejelenti_a_koronavirussal_kapcsolatos_szigoritasokat_a_kormany__elo","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:42","title":"Kormányinfó: Magyarország lezárja a határait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782ad608-412c-42a6-bf69-da88f000c26f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jelenléti oktatás helyett távoktatás – az emberek világában kényszerből terjedő tanítási forma jelentős könnyebbséget hozhat a robotok világában.","shortLead":"A jelenléti oktatás helyett távoktatás – az emberek világában kényszerből terjedő tanítási forma jelentős könnyebbséget...","id":"202035_robotok_betanitasa_mozgokepes_mimeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782ad608-412c-42a6-bf69-da88f000c26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ee00e7-3832-4fdc-be2e-c7563594be40","keywords":null,"link":"/360/202035_robotok_betanitasa_mozgokepes_mimeles","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:45","title":"Ez a robot már 1000 felvételt megnézve tud tanulni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]