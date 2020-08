Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b7d49-9ed1-42b1-b577-fe52c24e7a14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár már augusztus elején sor került egy nagy Samsung-eseményre, még nincs vége. A dél-koreai gyártó bejelentette a folytatást, az Unpacked Part 2 rendezvényt.","shortLead":"Bár már augusztus elején sor került egy nagy Samsung-eseményre, még nincs vége. A dél-koreai gyártó bejelentette...","id":"20200830_samsung_unpacked_galaxy_z_fold2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b7d49-9ed1-42b1-b577-fe52c24e7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5f82e9-6090-49bd-b1a5-705e0f76c0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_samsung_unpacked_galaxy_z_fold2","timestamp":"2020. augusztus. 30. 13:03","title":"Kedden tartja a Samsung idei nagy bemutatója második részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken a Berni Egyetem.","shortLead":"A világon elsőként sikerült speciális lézerrel napfényben is megállapítani egy űrszemét távolságát – közölte pénteken...","id":"20200828_vilagur_urszemet_lezer_megfigyeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e459a60-a864-4957-b846-93fd55475027","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_vilagur_urszemet_lezer_megfigyeles","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:03","title":"Először figyeltek meg nappal űrszemetet svájci kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti.","shortLead":"Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti.","id":"20200829_youtube_moderator_moderacio_video_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3444dfa-4ea3-44c4-a0f2-7f927bca8a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_youtube_moderator_moderacio_video_torlese","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:03","title":"A YouTube letörölt 11,4 millió videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja, a Fülke, melynek vendége Hont András. A beszélgetést péntek kora délután, a határzár részleteinek bejelentése előtt rögzítettük.","shortLead":"Mit kellene csinálnia az ellenzéknek, miben volt igaza Orbán Viktornak – erről szól a hvg.hu e heti közéleti podcastja...","id":"20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e57406e1-8cfc-4870-abb5-2e8610e28da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc1b35-8622-4a59-8912-1990075f3b43","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Hont_Andras_a_Fulkeben_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:00","title":"Hont András a Fülkében: \"Semmi köze a Fidesz legyőzésének ahhoz, hogy az ellenzék mit csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár első tesztje negatív lett.","shortLead":"Az államtitkár első tesztje negatív lett.","id":"20200828_schanda_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ead0a9-fdff-4d68-8d4e-52cd553e4dba","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_schanda_karanten","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:20","title":"Schanda Tamás is karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","id":"20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31133bcd-d409-4fad-bd5a-7870f3b3d9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:55","title":"Navalnij kicsit jobban van, de maradandó hatásai lehetnek a mérgezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]