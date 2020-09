Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","shortLead":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","id":"20200831_dugo_m0_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b703729-696c-498c-9e8e-2052caa8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_dugo_m0_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","shortLead":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","id":"20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c72b23-7595-494a-8de7-e210662410e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:20","title":"Túl cuki a háborúhoz az amerikai haditengerészet legkisebb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c8ab78-9531-4d5e-8b2e-2f8335c78e64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esett baja, csak megijedt.","shortLead":"Nem esett baja, csak megijedt.","id":"20200830_Sarkany_vitt_el_egy_haromeves_kislanyt_Tajvanon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c8ab78-9531-4d5e-8b2e-2f8335c78e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e260430a-3777-44cb-8e0a-15c7ded2e1d4","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Sarkany_vitt_el_egy_haromeves_kislanyt_Tajvanon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:44","title":"Sárkány vitt el egy hároméves kislányt Tajvanon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Siófok és Zamárdi-felső között nem közlekednek a vonatok, 60-90 perces késéssel mehetnek majd tovább.\r

","shortLead":"Siófok és Zamárdi-felső között nem közlekednek a vonatok, 60-90 perces késéssel mehetnek majd tovább.\r

","id":"20200831_vonatgazolas_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ef7928-4c1a-4c4b-ad2b-7a6868dc3c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_vonatgazolas_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 21:49","title":"Gyalogost gázolt a vonat Siófoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint ez azt jelenti, hogy megérkezett a járvány második hulláma Magyarországra. Merkely Béla abban reménykedik, ez enyhébb lesz, mint az első, mert most inkább a fiatalok kapják el a kórt, akiknek a többsége könnyebben átvészeli azt.","shortLead":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint...","id":"20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec9ab65-dc15-4bb9-8425-3a3f160bf625","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:39","title":"Merkely: Százezrek külföldön nyaraltak, ezért kezdődött hamarabb a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember elsejétől - közölte a MÁV.","shortLead":"A vírushelyzet miatt a nemzetközi vonatokban nem közlekednek fekvő- és hálókocsik, valamint étkezőkocsik szeptember...","id":"20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2bb089-ebd8-49cf-bac7-73c729b86c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15f633a-0cb6-4943-b5c5-def65163a9c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_MAV_nemzetkozi_vonatain_nem_lesz_halo_es_etkezokocsi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:33","title":"A MÁV nemzetközi vonatain nem lesz háló- és étkezőkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja, hogy nőtt a vírus- és járványtagadók, valamint az oltásellenesek száma Magyarországon. Elmondta, jól haladnak a magyar koronavírus-ellenes gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások.","shortLead":"Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja víruslaborjának vezetője veszélyesnek tartja...","id":"20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=331cf061-e9eb-4152-bb60-6b6ce2a03028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d808927c-318e-4d53-ada7-b7b01d8bb73e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Virologus_veszelyes_hogy_no_a_virus_es_jarvanytagadok_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Virológus: veszélyes, hogy nő a vírus- és járványtagadók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell az ellenzék sikeréhez, illetve mi gyengíti a Fideszt.","shortLead":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell...","id":"20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470bd9a1-7a47-4ee1-bb3f-461c05dfadfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:37","title":"Török Gábor: A gazdasági visszaesés roncsolni fogja a Fidesz támogatottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]