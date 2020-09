Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos körülmények közt folyjon az oktatás.","shortLead":"Feladta a leckét a kormány az iskoláknak: rájuk tolta annak felelősségét, hogy a járványveszélyben is biztonságos...","id":"202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1d3a60-9a5a-46cd-bd79-dca983ca63a7","keywords":null,"link":"/360/202035__tanevkezdes__jarvanyveszely__sokasodo_kerdojelek__osztaly_vigyazz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:00","title":"Tanévkezdés a járványban: a kormány távol tartja magát és mossa kezeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17baa5-1ea4-42c9-b4e2-fc20fe0af504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tegnapi ottjártunkkor még száraz volt a csatornafedél környéke, amit ma reggelre már büdös víz vett körbe.","shortLead":"Tegnapi ottjártunkkor még száraz volt a csatornafedél környéke, amit ma reggelre már büdös víz vett körbe.","id":"20200831_mar_a_szennyviz_is_feltort_a_veszelyes_solymari_uthibanal__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed17baa5-1ea4-42c9-b4e2-fc20fe0af504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d64d538-a8e0-4a2b-a908-ea3a10aac445","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_mar_a_szennyviz_is_feltort_a_veszelyes_solymari_uthibanal__fotok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:29","title":"Már a szennyvíz is feltört a veszélyes solymári úthibánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b15af64-72d9-42e0-af4a-8238c1ffd80f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fermentált búzacsírakivonat koncentrátuma tumorellenes hatással bír és jelentősen, mellékhatás nélkül növeli a rákbeteg kísérleti állatok túlélését – derül ki abból a magyar kutatók részvételével történt kutatásból, amelynek eredményét a Scientific Reports című tudományos lapban mutatták be.","shortLead":"A fermentált búzacsírakivonat koncentrátuma tumorellenes hatással bír és jelentősen, mellékhatás nélkül növeli...","id":"20200831_buzacsirakivonat_koncentratum_rakellenes_hatas_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b15af64-72d9-42e0-af4a-8238c1ffd80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430bb7f2-1a2f-4e82-b6db-a41e86b1094c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_buzacsirakivonat_koncentratum_rakellenes_hatas_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:03","title":"Magyar kutatók: állatokban már bizonyíték van rá, hogy a búzacsíra tumorellenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria határán fekvő tóból. A Mélységi mámorra keresztelt nedű limitált kiadásban kapható.","shortLead":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria...","id":"20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f5b37c-7410-4052-bc2a-e9ebab1848d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:01","title":"A Boden-tó mélyén érlelt bort hoztak a felszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f41b4c9-7c6b-4bf7-913f-dbf02924b900","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők maszk nélkül vonultak a kormányzói hivatal elé.","shortLead":"A tüntetők maszk nélkül vonultak a kormányzói hivatal elé.","id":"20200831_boston_tuntetes_influenza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f41b4c9-7c6b-4bf7-913f-dbf02924b900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92af33ad-9d48-4769-96f0-5d3165ec2a7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_boston_tuntetes_influenza","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:10","title":"A kötelező influenzaoltás ellen tüntettek Bostonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell az ellenzék sikeréhez, illetve mi gyengíti a Fideszt.","shortLead":"Török Gábor politológus a blogján elemezte, hogy van-e esély kormányváltásra, s három pontban foglalta össze, mi kell...","id":"20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f087fe0-d07e-4311-b0c3-19e9ffa70343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470bd9a1-7a47-4ee1-bb3f-461c05dfadfc","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_torok_gabor_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:37","title":"Török Gábor: A gazdasági visszaesés roncsolni fogja a Fidesz támogatottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid-19 nevű betegség továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030c989a-6903-4584-ab94-0f33d74ee8b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_koronavirus_fertozott_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:13","title":"25,4 millió fertőzött van már a világban, 16,7 millióan pedig meggyógyultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]