[{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével – mondta a Válasz Online-nak adott interjúban Mucsi Zoltán, aki nem hitte volna, hogy ez illúzió lesz 2020 Magyarországán.","shortLead":"Az lenne a normális, ha Vidnyánszky Attila a jelen helyzetben szakmai párbeszédet folytatna az SZFE vezetőségével –...","id":"20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accd284-378a-4f26-9dae-fd37493a00ab","keywords":null,"link":"/kultura/20200902_Mucsi_Zoltan_Tenyleg_herotom_van_mar_a_propagandatol_es_a_gerjesztett_megosztottsagtol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:10","title":"Mucsi Zoltán: Tényleg herótom van már a propagandától és a gerjesztett megosztottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d476e3a-6dac-45ef-8fc7-8206a9231a94","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Rég nem látott szintre értek a védelmi költések a világon, ám a koronavírus miatt ez a trend jó eséllyel megfordul. Magyarország az utóbbi alól kivétel lehet, és ennek meg is lesz az ára.","shortLead":"Rég nem látott szintre értek a védelmi költések a világon, ám a koronavírus miatt ez a trend jó eséllyel megfordul...","id":"202035__fegyverkezes__jarvanyhatas__kulon_uton__arral_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d476e3a-6dac-45ef-8fc7-8206a9231a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cd28a8-a0b7-4da7-911c-0739343d8a18","keywords":null,"link":"/360/202035__fegyverkezes__jarvanyhatas__kulon_uton__arral_szemben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:00","title":"A járvány miatt fegyverkezésre sem lesz pénz a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","shortLead":"A tanítási időszakban érvényes menetrend szerint járnak mostantól a BKK járatai.","id":"20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=730bfb73-6f8e-42e4-8f61-85baad6ba72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a436414e-5d8c-48df-acff-d6c2752d566c","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_bkk_menetrend_iskolakezdes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:24","title":"Tudjon róla: megváltozott a BKK menetrendje az iskolakezdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","shortLead":"Közel 9 százalékkal csökkent a fogyasztás.","id":"20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d2ef8-73d4-4e5b-af59-ce33fd57d31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"749dcb25-17dc-4aed-bd74-a74426b48baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_magyar_haztartasok_300_milliard_megszoritas","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:22","title":"A magyar háztartások 300 milliárd forinttal húzták meg a nadrágszíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ócsánál ütközött össze egy kisbusz és egy autó, a balesetben többen megsérültek.","shortLead":"Ócsánál ütközött össze egy kisbusz és egy autó, a balesetben többen megsérültek.","id":"20200901_baleset_m5_ocsa_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2345772-3c73-47ab-a0eb-e2141dd7a2d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_baleset_m5_ocsa_torlodas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:32","title":"Baleset miatt 5 kilométeres dugó van az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett. Az intézményben állítják, a működés zavartalan.","shortLead":"Nem tartják meg az évnyitót a Szegedi Tudományegyetemen, mert az egyik rektorhelyettes koronavírustesztje pozitív lett...","id":"20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4173c423-1858-4285-8b73-066e9f175ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirus_szegedi_tudomanyegyetem_rektorhelyettes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:14","title":"Koronavírusos a Szegedi Tudományegyetem egyik rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","shortLead":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","id":"20200831_masodfoku_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b0d9-9dfc-4715-afa2-30969d5d207e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:21","title":"Zivatar miatt adtak ki riasztást délnyugati megyékben, Budapesten is leszakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]