[{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt a Walmart áruházlánc is érdeklődik.","shortLead":"Már nem csak a Microsoft szeretné megkaparintani a kínai hátterű TikTok amerikai érdekeltségét, az üzlet iránt...","id":"20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b89ab7f-b39f-4b6a-94cd-9553030d982d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_walmart_tiktok_videos_app_eladas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:33","title":"Az amerikaiak Tescója is vinné a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta az elnökjelöltséget, újságírókat vettek őrizetbe Belaruszban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta...","id":"20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b97183-efd3-4506-925a-8dff4e1dc2c9","keywords":null,"link":"/360/20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:00","title":"Radar360: A tavaszihoz közelítő fertőzésszámok Európában, kiesett a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szállások mintegy 2400 embert tudnak befogadni.","shortLead":"Az új szállások mintegy 2400 embert tudnak befogadni.","id":"20200829_munkasszallo_munkasok_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f43bd2-12c0-403c-9ab2-bb4ec955824f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_munkasszallo_munkasok_itm","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:19","title":"19 új munkásszállót épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leemelt összegek miatt veszélybe kerültek a magyarországi versenyek.","shortLead":"A leemelt összegek miatt veszélybe kerültek a magyarországi versenyek.","id":"20200827_Tobb_mint_600_millio_forintot_vettek_le_a_Magyar_Teniszszovetseg_szamlairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d82cd03-28b5-41de-8fb2-72f145c4f9d5","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Tobb_mint_600_millio_forintot_vettek_le_a_Magyar_Teniszszovetseg_szamlairol","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:30","title":"Több mint 600 millió forintot vettek le a Magyar Teniszszövetség számláiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","shortLead":"A kuratórium a fenntartói jogok átvételének napjára kezdeményezett találkozót az SZFE vezetésével.","id":"20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a93fb44-c35f-4eef-b2c3-c0010f700830","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Egyeztetesen_vettek_reszt_a_Szinhaz_es_Filmmuveszetert_Alapitvany_kepviseloi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:43","title":"Egyeztetésen vettek részt a Színház- és Filmművészetért Alapítvány képviselői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves férfi még a 2018-as választásokkor indult, az így kapott pénzt azonban nem a kampányra fordította, családjának vásárolt belőle.","shortLead":"A 36 éves férfi még a 2018-as választásokkor indult, az így kapott pénzt azonban nem a kampányra fordította...","id":"20200829_allami_tamogatas_kampany_kepviselo_jelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325ccd8f-019f-4336-a523-cb2b5f53df59","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_allami_tamogatas_kampany_kepviselo_jelolt","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:05","title":"Ékszerre, ruhára, gyógyszerre költötte az állami támogatást egy somogyi képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]