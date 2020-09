Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem volt képes.","shortLead":"A Fekete Párduc távozásáról szóló bejegyzés akkora elérést generált, amelyre Barack Obama korábbi amerikai elnök sem...","id":"20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32b89c3-02ac-4aa4-9336-0be1c6cb65d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ae9560-afc3-44ab-8409-76e075cdf004","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_chadwick_boseman_halala_fekete_parduc_tweet_twitter_barack_obama","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:03","title":"Soha semmi nem kapott még akkora figyelmet a Twitteren, mint Chadwick Boseman halálhíre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","shortLead":"Az egyetem új fenntartója szerint különösen a járványhelyzetben folytatnia kellene munkáját a lemondott vezetőknek.","id":"20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3924baed-0cb9-40bf-8b37-f07e655baab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90292003-ea67-4c43-aabb-03b64405a321","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_szfe_kuratorium_kozlemenye","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:43","title":"A Színművészeti új kuratóriuma szerint a lemondott vezetés cserben hagyta a járványhelyzetben a hallgatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.","shortLead":"Hosszú távú létszámleépítés kell az építőiparban, ha maradnak a mostani trendek.","id":"20200901_epitoipar_hatarzar_megrendeles_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67a695b-bf90-4c8f-9784-b85b013e97ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_epitoipar_hatarzar_megrendeles_valsag","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:35","title":"Az építőiparban jobban félnek a megrendelések leállásától, mint a határzártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét. Most közöltek róla tanulmányt.","shortLead":"A kutatók hálójába még 2019 nyarán akadt bele az a különleges macskacápa, amelynek semmilyen bőr nem borítja a testét...","id":"20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=385139ff-8bd3-4199-807d-86ea37cef4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8503859-754a-407b-a762-a1ce337c5a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_bor_neluli_capa_macskacapa_fish_biology","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:03","title":"Bőr nélküli cápára bukkantak Szardíniánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik, hogy a karácsonyi csúcsszezont átcsoportosítással és munkaidőkerettel vigye végig.","shortLead":"A veszélyhelyzet vége után is látványosan növekszik a csomagküldés forgalma, a Magyar Posta már azon dolgozik...","id":"20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c996c8d-da57-4bfe-8825-7200eff9f7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_posta_csomag_jarvany_karacsony","timestamp":"2020. szeptember. 01. 06:22","title":"Elkezdtek a karácsonyi rohamra készülni a Magyar Postánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri munkahelyére négyszer annyi közpénz jut, mint egy németországira.","shortLead":"A győri Audi kapta a legtöbb állami támogatást a munkabérekhez és az árbevételhez képest. A cégcsoport egy győri...","id":"20200901_audi_sok_allami_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db55aaf-a000-4a9b-aa57-28a6ad311b1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5ac0e9-ce5d-469b-9795-0c1b973fd278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_audi_sok_allami_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 18:46","title":"A magyar kormány önti a pénzt az Audiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","shortLead":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","id":"20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e087f38-0715-4c0c-8d1b-13c708a7fb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","timestamp":"2020. augusztus. 31. 22:48","title":"Látványos felvételeket közölt az Időkép a hétfő esti viharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]