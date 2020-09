Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","shortLead":"A belső sávot lezárták Gyálnál az M0-s autóúton egy baleset miatt.","id":"20200831_dugo_m0_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b703729-696c-498c-9e8e-2052caa8d9a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_dugo_m0_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:38","title":"Több kilométeres dugó van az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat. A Zoomnál ez dollárban is kifejeződött. Nagyon sokban.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezárkózás korábban nem látott magasságokba röpítette a videobeszélgetős alkalmazásokat...","id":"20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a65a4-e49e-4bc9-a154-93d1a0399415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc83ffc-e174-4a07-8ff8-5eac3ebed122","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_zoom_bevetel_2020_q2_2021_uzleti_negyedev_piaci_kapitalizacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 23:21","title":"Nagyot néztek a Zoomnál, mennyi pénz ömlött a kasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17baa5-1ea4-42c9-b4e2-fc20fe0af504","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tegnapi ottjártunkkor még száraz volt a csatornafedél környéke, amit ma reggelre már büdös víz vett körbe.","shortLead":"Tegnapi ottjártunkkor még száraz volt a csatornafedél környéke, amit ma reggelre már büdös víz vett körbe.","id":"20200831_mar_a_szennyviz_is_feltort_a_veszelyes_solymari_uthibanal__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed17baa5-1ea4-42c9-b4e2-fc20fe0af504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d64d538-a8e0-4a2b-a908-ea3a10aac445","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_mar_a_szennyviz_is_feltort_a_veszelyes_solymari_uthibanal__fotok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:29","title":"Már a szennyvíz is feltört a veszélyes solymári úthibánál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b710375f-a8eb-4887-bfe8-a2076ef4c9a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés.","shortLead":"A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés.","id":"20200831_tisza_mikromuanyag_mellekfolyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b710375f-a8eb-4887-bfe8-a2076ef4c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3484f22b-374d-4536-a733-3ebb75c7c600","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_tisza_mikromuanyag_mellekfolyo","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:15","title":"Jelentős a mikroműanyag-szennyezettség a Tiszában és mellékfolyóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal azonosítanak majd. Az állam által elrendelt szigorítás kidolgozói szerint ez a lakosság védelmét szolgálja a túlzott számítógépezéstől.","shortLead":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal...","id":"20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224156fa-b307-45e2-89a9-8c0df4fe3f98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:03","title":"Holnaptól személyit kell mutatni Kínában, ha valaki videojátékozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","shortLead":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","id":"20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57285b24-daef-4c5d-9727-71395e1e3c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:30","title":"Itt az utolsó kedvcsináló videó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok bemutatóján tűnhet fel az a termék is, amelyet AirTagnek nevezhet a vállalat. A kulcstartóhoz hasonló eszköz az elvesztett holmik gyors megtalálásában segít.","shortLead":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok...","id":"20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2776c0-773c-4eae-ae5e-90bfa4e14f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:23","title":"Egy teljesen új kütyüt is bemutathat ősszel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]