[{"available":true,"c_guid":"58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet írtak két miniszternek is, mert szerintük halaszthatatlan intézkedésekre lenne szükség. \r

","shortLead":"Levelet írtak két miniszternek is, mert szerintük halaszthatatlan intézkedésekre lenne szükség. \r

","id":"20200904_koronavirusjarvany_magyar_orvosi_kamara_intezkedesek_azonnal_a_masodik_hullam_ellen_pinter_sandor_kasler_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58715ffb-d838-4bdd-9edc-49ca2c4a6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368bd426-63f2-4042-a658-a7ee1db21ec5","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirusjarvany_magyar_orvosi_kamara_intezkedesek_azonnal_a_masodik_hullam_ellen_pinter_sandor_kasler_miklos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:32","title":"Magyar Orvosi Kamara: Katasztrófával fenyeget a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új, házhozszállítási módszerét. Pedig ez még ott is büntetendő.","shortLead":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új...","id":"20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a57b-0d4b-4ab0-b6c2-ef27835e67d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:30","title":"Kirepült egy drón Tel-Aviv fölé, majd ledobott 100 adag kannabiszcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","shortLead":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","id":"20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549f1ee-e14d-46bc-bcea-630b664d2a00","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Koronavírus: 301 új fertőzött, egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este Iványi Gábor és L. Ritók Nóra is felszólal, Bródy János zenélni fog. ","shortLead":"Este Iványi Gábor és L. Ritók Nóra is felszólal, Bródy János zenélni fog. ","id":"20200904_szfe_hallgatok_demonstracio_ivanyi_gabor_l_ritok_nora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d1705a1-036e-4fdf-8c12-eafa419976d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d0b05b-e751-4402-90ef-9a7a7c17165c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_hallgatok_demonstracio_ivanyi_gabor_l_ritok_nora","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:47","title":"Két demonstráció lesz ma a Színművészetinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","shortLead":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","id":"20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35dde4-0989-4b56-9a38-7a18fb2860e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:41","title":"Megint pályára állt egy csomó Starlink-műhold, már 100 Mbps a hálózati sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási lehetőséget.","shortLead":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási...","id":"20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9597fbf-0b87-4276-bc20-e16d2a591575","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:48","title":"Néha el kell buknunk, hogy megértsük, mi a fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d337e3-7b9b-428d-88ad-9a773c606d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez derült ki a jobbikos Stummer János írásbeli kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.\r

\r

","shortLead":"Ez derült ki a jobbikos Stummer János írásbeli kérdésére adott belügyminisztériumi válaszból.\r

\r

","id":"20200904_jachtos_nyaralas_szijjarto_peter_terrorelharitasi_kozpont_testorok_stummer_janos_kontrat_karoly_irasbeli_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d337e3-7b9b-428d-88ad-9a773c606d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8efa80-e27d-4ef9-8b6d-72103468721d","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_jachtos_nyaralas_szijjarto_peter_terrorelharitasi_kozpont_testorok_stummer_janos_kontrat_karoly_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 18:52","title":"A TEK-esek nem jachtoztak Szijjártóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045f9fad-2784-4c0c-85e0-c047ad8c474c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sűrűn cserélgette eddig logóját az Intel. A mostani újítás kapcsán már elindultak a találgatások: van-e bármilyen mögöttes jelentése, várható-e más jellegű változás a cég életében.","shortLead":"Nem sűrűn cserélgette eddig logóját az Intel. A mostani újítás kapcsán már elindultak a találgatások: van-e bármilyen...","id":"20200904_intel_uj_logo_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=045f9fad-2784-4c0c-85e0-c047ad8c474c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c99e1e-9c4f-42ed-92e0-294a0d4847bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_intel_uj_logo_valtozas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:03","title":"15 év után megváltozott az Intel logója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]