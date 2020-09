Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó négy év után felfrissítette négykerék-hajtással is rendelhető kompakt modelljét.","shortLead":"A négykarikás gyártó négy év után felfrissítette négykerék-hajtással is rendelhető kompakt modelljét.","id":"20200903_megerkezett_a_felfrissitett_audi_q2","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d549d858-8884-4b58-b604-a99d06ea1af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6a5cc8-c85b-45e1-9e9d-1eb51f372976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200903_megerkezett_a_felfrissitett_audi_q2","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:59","title":"Megérkezett a felfrissített Audi Q2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány a wc-k használatával is terjedhet. Még úgy is, hogy nem egy fertőzött után használtuk.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem tudósa, Joseph G. Allen szerint érdemes azzal is számolni, hogy a koronavírus-járvány...","id":"20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eca97d2-28b8-4b7f-aeea-bfa2853b656e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d814a2c-66a5-4d29-8b6b-d46c391a0269","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_koronavirus_jarvany_fertozes_mellekhelyiseg_wc_mosdo","timestamp":"2020. szeptember. 03. 09:03","title":"A mellékhelyiségekben is terjedhet a koronavírus, de tehetünk ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","shortLead":"Zajlik a Citadella felújításának előkészítése, az épület harmada kiállítótér lesz, a kert felét leburkolják.","id":"20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3eed3ce-7a24-4903-bfee-ea994e029b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e98a81-26c2-4e5c-a0b6-1b89c127cccb","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_Medence_es_legalabb_20_meteres_zaszlo_lesz_a_Gellerthegy_tetejen","timestamp":"2020. szeptember. 03. 13:32","title":"Medence és legalább 20 méteres zászló lesz a Gellért-hegy tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","shortLead":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","id":"20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263e003-8cc6-4eb9-8f56-54cdb8990200","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 03. 22:03","title":"Két új, olcsóbb mobilt is kiad az Oppo, íme az F17 és az F17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb akkumulátortechnológiát fejleszt. Ha összejön, nagyobb hatótávolságra lesznek képesek az elektromos autók.","shortLead":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb...","id":"20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e1d3cc-8210-45a2-a91a-39778bdfafaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:03","title":"Bill Gates most az autókat forradalmasítaná, és már lépett is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A külügyminiszter és az őt az Adrián meghajókáztató vállalkozó élete már korábban is keresztezte egymást. A szálak Afrikáig érnek, családtagok és komoly üzletek sejlenek fel a háttérben. ","shortLead":"A külügyminiszter és az őt az Adrián meghajókáztató vállalkozó élete már korábban is keresztezte egymást. A szálak...","id":"202036__szijjarto_peter__szijj_laszlo__kozel_afrikahoz__parhuzamosok_talalkozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16614ca-7077-4f95-9b5a-35a93a4b4c1a","keywords":null,"link":"/360/202036__szijjarto_peter__szijj_laszlo__kozel_afrikahoz__parhuzamosok_talalkozasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:00","title":"Adria előtt Afrika: kontinenseken átívelő összefonódást találtunk Szijjártó Péter és Szíjj László között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök felesége, Aszma, akiről nem hiszik, hogy ne tudna a férje rezsimje által elkövetett kegyetlenségekről.","shortLead":"A protokollt engedelmesen végrehajtó társból a találgatások szerint háttérhatalommá vált Basar Asszad szíriai elnök...","id":"202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f268200-58cc-4a07-984d-5b5088aadd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a7d97e-d695-498a-8705-cb23c7ad6d08","keywords":null,"link":"/360/202031_aszma_asszad_asivatag_rozsajabol_apokol_first_ladyje","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:30","title":"Asszad felesége, aki a sivatag rózsájából a szíriai pokol first ladyje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]