[{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között terjed.","shortLead":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között...","id":"20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6c95e-b692-4444-b6ec-2fe74a7c38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:12","title":"NNK: 26 év az új koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Új helyet keresnek a háromszoros olimpiai bajnok nevét viselő komplexumnak.","shortLead":"Új helyet keresnek a háromszoros olimpiai bajnok nevét viselő komplexumnak.","id":"20200904_hosszu_katinka_uszoakademia_csilleberc_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b0abf7-33fa-4bb7-940d-ccddf2c5db82","keywords":null,"link":"/sport/20200904_hosszu_katinka_uszoakademia_csilleberc_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:42","title":"Csillebércen nem lesz Hosszú Katinkának úszóakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0020f12-9eb0-40f5-9144-ff9e71610f6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenes MinDig TV és a fizetős MinDig TV Extra szolgáltatásoknál órákon át tartó üzemszünet várható vasárnap éjjel. Utána pedig újra kell hangolni a vevőkészülékeket.","shortLead":"Az ingyenes MinDig TV és a fizetős MinDig TV Extra szolgáltatásoknál órákon át tartó üzemszünet várható vasárnap éjjel...","id":"20200904_mindig_tv_technologiavaltas_teve_tevezes_televiziozas_antenna_hungaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0020f12-9eb0-40f5-9144-ff9e71610f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f1562c-99d6-495e-a151-23b042d34815","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_mindig_tv_technologiavaltas_teve_tevezes_televiziozas_antenna_hungaria","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:33","title":"Tudjon róla: több helyen 6 órán át nem lesz tévéadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05e2cec-bea4-48a0-8b2a-5ca67f968bf6","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Brutalis_szamokat_produkal_a_koronavirusjarvany_Braziliaban","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:59","title":"Brutális számokat produkál a koronavírus-járvány Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","shortLead":"Egész pontosan 1 millió 793 ezren töltötték ki a kérdőiveket.","id":"20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8b178f-f030-439e-9b08-50e5679e98a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Majdnem_ketmillio_embernek_volt_ideje_es_kedve_a_nemzeti_konzultaciora","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:58","title":"Majdnem kétmillió embernek volt ideje és kedve a nemzeti konzultációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem önkényes átalakítása és autonómiájának erőszakos felszámolása ellen tiltakoznak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben...","id":"20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91da739-b8ec-4c25-a89e-1ad46875f5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:25","title":"Presser, Bródy, Lovasi: több mint ezer zenész áll ki a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","shortLead":"A független India története összefonódik a Gandhi-családéval, amelynek több tagja is merénylet áldozata lett.","id":"202036_a_gandhi_dinasztia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a63ad2-b410-4c7e-b562-c1b3184d6b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdbf885-aedb-4935-8a11-58d47cc604b6","keywords":null,"link":"/360/202036_a_gandhi_dinasztia","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:10","title":"Az indiai Gandhi-dinasztia: sikeres és elátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85eaffd-731b-465a-b739-e6ad3ae59732","c_author":"HVG","category":"360","description":"A beruházás esélyes adókedvezményre is.","shortLead":"A beruházás esélyes adókedvezményre is.","id":"202036_hunor_hotel_vagyonkezelo_rozsdaovezeti_lakopark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f85eaffd-731b-465a-b739-e6ad3ae59732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0375ff-57ea-4dd3-99bc-3ca03682093b","keywords":null,"link":"/360/202036_hunor_hotel_vagyonkezelo_rozsdaovezeti_lakopark","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:00","title":"Jókora lakópark épülhet Békásmegyeren környezetvédelmi hatásvizsgálat nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]