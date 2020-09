Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy a legismertebb orosz ellenzéki politikus valóban mérgezés áldozata lett volna.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint nagyon komolyan kell foglalkozni a Navalnij-üggyel, de egyelőre az USA-nak semmi...","id":"20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf68fe1-4fea-457a-9738-7ff86820de44","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Trump_szerint_az_USAnak_semmi_bizonyiteka_nincs_arra_hogy_Navalnijt_megmergeztek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 18:05","title":"Trump szerint az USA-nak semmi bizonyítéka nincs arra, hogy Navalnijt megmérgezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második hullám előtt. Az Emmi szerint minden, aminek kellett, teljesült. ","shortLead":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második...","id":"20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca695d4-51e3-48a8-bdf9-cd3e47aba0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:55","title":"Emmi: Nyitott kapukat dönget az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna, hogy a telekommunikációs cégek ne használják a Huawei és a ZTE eszközeit a hálózatukon.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság becslése szerint mintegy 1,8 milliárd dolláros költséggel járna...","id":"20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8baf3b4b-c0d8-4992-b68b-52bf6f10be66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_zte_szovetsegi_kommunikacios_bizottsag_fcc","timestamp":"2020. szeptember. 04. 20:03","title":"Nagyon sok pénzébe kerülhet Amerikának, hogy lecserélje a Huawei eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","shortLead":"A teljes lefedettséghez több mint 10 ezer műholdat állít pályára Elon Musk és csapata.","id":"20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35dde4-0989-4b56-9a38-7a18fb2860e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_elon_musk_starlink_muhold_sebesseg_internet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 09:41","title":"Megint pályára állt egy csomó Starlink-műhold, már 100 Mbps a hálózati sebesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó indexesek Telex néven futó Facebook-oldalán jelent meg egy hír, ami szerint a Die Welt és a Die Presse magyarországi tudósítója vezeti majd a Mathias Corvinus Collegium Média Iskoláját.","shortLead":"A távozó indexesek Telex néven futó Facebook-oldalán jelent meg egy hír, ami szerint a Die Welt és a Die Presse...","id":"20200905_Megvan_a_Fideszkozeli_mediaiskola_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7967e71e-5682-42bf-8c1e-9bc13b03d6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06501454-7b07-49ae-9e50-e06d84761bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Megvan_a_Fideszkozeli_mediaiskola_vezetoje","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:40","title":"Megvan a Fidesz-közeli médiaiskola vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Kiderült az is, pénteken kormányülés lesz, ahol finomítják a védekezés részleteit. Orbán azt mondta, rugalmasabb, kifinomultabb, a valósághoz jobban alkalmazkodó rendszer lesz. ","shortLead":"Kásler saját hatáskörben döntött a hátrányos helyzetű térségekben dolgozó pedagógusok 500 ezer forintos juttatásáról –...","id":"20200904_Orban_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91229ce5-1df8-49bb-ae72-84fcc26bfda9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Orban_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:51","title":"Orbán Viktort meglepte Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek az ellenállásnak magyar gyökerei vannak. Vélemény. ","shortLead":"A szerző szerint nem igaz az a közkeletű álláspont, ami az SZFE tiltakozását egy nemzetközi trendbe illeszti. Ennek...","id":"20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b092ca91-a9c1-4263-8d4b-70413ad6b28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b2280-f35b-46f8-86be-0a4b6075de6e","keywords":null,"link":"/360/20200904_Csizmadia_Ervin_Ellenallas_es_ellenallas","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:00","title":"Csizmadia Ervin: Ellenállás és ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","shortLead":"Az Oppo új készülékeivel ezúttal a fiatal vásárlókat célozta meg – bármit is jelentsen ez.","id":"20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1520adf-4bbc-4fdd-be5c-12a0ce894740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263e003-8cc6-4eb9-8f56-54cdb8990200","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_oppo_f17_oppo_17pro_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 03. 22:03","title":"Két új, olcsóbb mobilt is kiad az Oppo, íme az F17 és az F17 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]