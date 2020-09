Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért. A most létrehozott négy gazdaságfejlesztési zóna az egész országot felöleli, kivéve Pest megyét, Budapestet és a megyei jogú városokat.","shortLead":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért...","id":"20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5bf648-ca21-49f4-99ac-b47f8911a6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:27","title":"Kormánybiztosokra bízták a Gazdaságfejlesztési Zónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de az előttünk álló évtizedben piacvezetővé fog válni.","shortLead":"A Huawei európai üzletágának egyik vezetője, Walter Ji szerint a Huawei nem, hogy nem tűnik el Európából, de...","id":"20200904_huawei_europa_mobilpiac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fa889c-9210-4cc6-8b05-a6f1a204c224","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_huawei_europa_mobilpiac","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:13","title":"Huawei: Nem megyünk sehova Európából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddigi legfurcsább kísérletébe vágna bele a legnagyobb közösségi oldal: pénzt ajánlna azoknak, akik egy időre kiszállnak a Facebookból és az Instagramból. Az ügy politikai okokból fontos.","shortLead":"Eddigi legfurcsább kísérletébe vágna bele a legnagyobb közösségi oldal: pénzt ajánlna azoknak, akik egy időre...","id":"20200904_facebook_penzkereses_valasztas_elnokvalasztas_usa_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c616d5a5-5726-4ca3-acfb-592ca2b97890","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_facebook_penzkereses_valasztas_elnokvalasztas_usa_2020","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:54","title":"A Facebook pénzt adna azoknak, akik az amerikai elnökválasztás előtt befagyasztják a profiljukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","shortLead":"Nincs újabb koronavírustól elhunyt a kormányzati közlés szerint, a gyógyultak száma hattal nőtt.\r

\r

","id":"20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafe0ec-2ed6-4f26-a7ec-d00158b4f76d","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_495_uj_koronavirusfertozottet_talaltak","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:37","title":"495 új koronavírus-fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7fb406-0aa2-4d37-9f00-9cba316889ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben két fertőzött hallgatót találtak, Szegeden vegyes oktatási rendre állnak át.","shortLead":"Győrben két fertőzött hallgatót találtak, Szegeden vegyes oktatási rendre állnak át.","id":"20200904_koronavirus_szechenyi_istvan_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab7fb406-0aa2-4d37-9f00-9cba316889ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc99b847-fa43-48d7-86d0-56b455ba8ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_szechenyi_istvan_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 04. 16:56","title":"Koronavírusos két hallgató a Széchenyi István Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A politikus állapota az orvosai szerint nem aggasztó.","shortLead":"A politikus állapota az orvosai szerint nem aggasztó.","id":"20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_silvio_berlusconi_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d3b539-3177-4b11-b491-2d136e94d47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_silvio_berlusconi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:33","title":"Kórházba vitték a koronavírusos Silvio Berlusconit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vendégnyomozók érkeznek a helyére az Álarcos énekesbe.","shortLead":"Vendégnyomozók érkeznek a helyére az Álarcos énekesbe.","id":"20200904_gaspar_laci_alarcos_enekes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9be56f3-f0f9-4110-b37b-8af004930876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a7ba19-d461-4e02-908d-085af43dd566","keywords":null,"link":"/elet/20200904_gaspar_laci_alarcos_enekes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 12:40","title":"Gáspár Laci is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben a félmilliót is meghaladja a juttatás összege, még mindig jóval többen vannak az olyan szépkorúak, akik kénytelenek az átlagnyugdíj felénél is kevesebből megélni. ","shortLead":"Miközben Magyarországon 54 ezren kapnak 300 ezer forintnál is nagyobb öregségi nyugdíjat és több száz esetben...","id":"202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020814bf-88fc-41cf-82a4-07169c32ddb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cc74d-a29b-44e9-8055-4a99f86998c6","keywords":null,"link":"/360/202036_kulisszak_es_nyuggerek_sok_szazan_felmillio_folotti_54_ezren_legalabb_300_ezres_nyugdijat_kapnak","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:15","title":"Óriásira nyílt a nyugdíjolló: a fiatalabb ellátottak pénze húzza fel az átlagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]