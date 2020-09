Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás kampánya. Az előírások annyira kemények, hogy valószínűleg alig lesznek kampányrendezvények. A durvuló járvány sem volt viszont elég ahhoz, hogy végre összefogjanak az erdélyi magyar pártok. ","shortLead":"Szigorú járványügyi szabályok között folyik a júniusról szeptember 27-re halasztott romániai önkormányzati választás...","id":"20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00b79695-3944-4314-97d8-7e00ddda16fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94167347-d8e9-4f67-a913-8cb85e2b666b","keywords":null,"link":"/360/20200907_Furcsa_onkormanyzati_valasztas_elott_all_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:00","title":"A járvány és a turáni átok sújtotta önkormányzati választás előtt áll Románia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","shortLead":"Jászberénynél, Tatabányánál és Budapesten is gyalogost gázolt a vonat.","id":"20200906_vasut_vonat_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc06bb0-ab8a-40b1-9be0-4f43659ee32f","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_vonat_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 16:22","title":"Egy nap alatt három embert gázolt el vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","shortLead":"Várhidi Péter legutóbb Ózdon kapott kispadot, most Kaposvárra megy.","id":"20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bf85a8b-7621-4b56-82cd-5bad55ed4aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8fba-fe61-44e6-ac9f-807db727106a","keywords":null,"link":"/sport/20200907_Az_NB_IIben_folytatja_az_edzoskodest_a_korabbi_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2020. szeptember. 07. 20:58","title":"Az NB II-ben folytatja az edzősködést a korábbi szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket vélt felfedezni csütörtökön, egy hónappal a hatalmas robbanás után.","shortLead":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket...","id":"20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032fdfe-30b8-4cf5-8b5f-2cf569fdb1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:56","title":"A bejrúti mentőcsapat közölte, már nem érkeznek életjelek a romok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792a36d5-62a1-499f-9957-523f7bd327ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ugyanannyira tisztítja a levegőt a szmogtól egy új falfestmény Varsóban, mint ha elültettek volna 780 fát.","shortLead":"Ugyanannyira tisztítja a levegőt a szmogtól egy új falfestmény Varsóban, mint ha elültettek volna 780 fát.","id":"20200907_Falfestmennyel_tisztitjak_a_varosi_levegot_Varsoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792a36d5-62a1-499f-9957-523f7bd327ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96d84e8-02ff-41b2-9927-b6d81987cd41","keywords":null,"link":"/zhvg/20200907_Falfestmennyel_tisztitjak_a_varosi_levegot_Varsoban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:30","title":"Falfestménnyel tisztítják a városi levegőt Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddiginél 20-30 perccel több idő lesz Budapestről Pécsre vagy Kaposvárra eljutni.","shortLead":"Az eddiginél 20-30 perccel több idő lesz Budapestről Pécsre vagy Kaposvárra eljutni.","id":"20200906_vasut_dombovar_sebessegkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9aa57a-3937-40de-be43-d94c62792530","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_vasut_dombovar_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. szeptember. 06. 20:16","title":"Olyan rossz a vasúti pálya állapota Dombóvárnál, hogy sebességkorlátozást kellett bevezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","shortLead":"Két személyautó frontálisan összeütközött az 5-ös úton Dabas térségében. ","id":"20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755b139d-0e9e-4817-979f-df0a3529ab53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ef36d-a951-4eb0-99ac-10eed2f5d1a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Karambol_miatt_lezartak_az_5os_utat_Dabasnal","timestamp":"2020. szeptember. 06. 13:07","title":"Karambol miatt lezárták az 5-ös utat Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai műszeregyütteshez, amelynek első repülőpéldányának integrálása augusztus elején kezdődött a Berni Egyetemen.","shortLead":"Két tápegységet is fejlesztett a Wigner Fizikai Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportja ahhoz a plazmafizikai...","id":"20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce425f62-b711-4bdf-b6f1-04cb1859fd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862f125a-5d5a-420a-9a71-10b43afba3b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_wigner_fizikai_kozpont_muszer_jupiter","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:03","title":"Magyar fejlesztésű műszer is repül a Jupiterhez 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]