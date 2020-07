Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Ismételten szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Iránban, ahol 25 millióan fertőződhetett meg a koronavírussal, és további 35 millióan vannak kitéve ennek a kockázatnak.","shortLead":" Ismételten szigorú járványügyi intézkedéseket vezetnek be Iránban, ahol 25 millióan fertőződhetett meg...","id":"20200718_25_millioan_fertozodhettek_meg_Iranban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae8cc1aa-dbc5-402b-a629-02272717feb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561c2f1f-56cd-420f-9cbc-44c466bd5370","keywords":null,"link":"/vilag/20200718_25_millioan_fertozodhettek_meg_Iranban","timestamp":"2020. július. 18. 15:30","title":"25 millióan fertőződhettek meg Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33c7a5d-02ff-4df1-886a-8ad7707ed39c","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Kalandos körülmények között született és elveszett opera került elő 270 év után Bécsben élőben és lemezen. A régi zene legkiválóbb mai előadói támasztották fel korunk egyik leghivatottabb Vivaldi-interpretátorának vezetésével.","shortLead":"Kalandos körülmények között született és elveszett opera került elő 270 év után Bécsben élőben és lemezen. A régi zene...","id":"202029__vivaldi_pastetoma__posztumusz_opera__vitez_europa__fercremekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33c7a5d-02ff-4df1-886a-8ad7707ed39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf5c01e-0fe3-4624-bf65-78e9aa8e218e","keywords":null,"link":"/360/202029__vivaldi_pastetoma__posztumusz_opera__vitez_europa__fercremekmu","timestamp":"2020. július. 18. 16:00","title":"Feltámadt Vivaldi remekműve, amelynek a felét máshonnan \"lopkodta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","shortLead":"Egyre csökken a vissza nem térítendő támogatások aránya a helyreállítási alapon belül. ","id":"20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb7fc428-d659-4969-ae99-2c1bfc90b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1355780c-82e4-49f3-97ca-64baf8863558","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Negyedik_nap_probalnak_megegyezni_az_EUcsucs_resztvevoi","timestamp":"2020. július. 20. 09:47","title":"Negyedik nap próbálnak megegyezni az EU-csúcs résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7652a79c-11e8-4e2c-a911-dba1cb23f3f3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden számítást – nem teljesültek annak feltételei, ráadásul mintegy ezer munkavállalót elküldött.","shortLead":"A légitársaság annak ellenére adna komoly bónuszt Váradi Józsefnek, hogy – mivel a koronavírus keresztülhúzott minden...","id":"20200719_wizz_air_varadi_bonusz_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7652a79c-11e8-4e2c-a911-dba1cb23f3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42336ab8-6e8a-42c3-b082-bbdfd11b7fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20200719_wizz_air_varadi_bonusz_tiltakozas","timestamp":"2020. július. 19. 20:10","title":"Váradi cégvezetői bónusza miatt vitatkozhatnak a Wizz Air részvényesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb238f94-a311-4e06-b4cb-5426ff2e1815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4,4 másodperces 0-100-as szintidejű amerikai autó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 4,4 másodperces 0-100-as szintidejű amerikai autó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20200720_gaben_is_megirigyelne_2400_kmt_futott_30_eves_chevrolet_corvette_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb238f94-a311-4e06-b4cb-5426ff2e1815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e4688-ec41-47d7-9ed4-185a7bad0a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gaben_is_megirigyelne_2400_kmt_futott_30_eves_chevrolet_corvette_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2020. július. 20. 06:41","title":"Gaben is megirigyelné: 2400 km-t futott 30 éves Corvette keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet vezető kutatóorvosa szerint a most tesztelt vakcinák közül legalább egy hatékony lesz.","id":"20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c2ea09-708a-4303-8673-c6c5a90f4ea9","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_who_koronavirus_jarvany_fertozes_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 20. 06:47","title":"WHO: Jövő nyárra lehet széles körben elérhető a koronavírus elleni oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","shortLead":"Két ország esetében enyhített a beutazási korlátozásokon az országos tisztifőorvos. \r

","id":"20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f63f910-bb30-43ab-bee1-5d7b0f91e1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea4f146-3b6e-408e-b01e-cde31e25b62b","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Kanada_sarga_Portugalia_zold_besorolast_kapott","timestamp":"2020. július. 18. 16:23","title":"Kanada sárga, Portugália zöld besorolást kapott Müller Cecíliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]