[{"available":true,"c_guid":"14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén időszakát dolgozza fel öt történeten keresztül. ","shortLead":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén...","id":"20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbb3e0-9772-485b-a35f-9252786a6673","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:40","title":"Búcsú az épelméjűségtől – magyar film készül a karanténról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig: a legkülönfélébb ötletekkel próbálnak talpon maradni a légitársaságok.","shortLead":"A házhoz szállított sajttortától és fagyasztott csirkétől elkezdve az Antarktiszt átrepülő légi turizmusig...","id":"20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b760135e-30ba-4560-bf56-4490fb78a176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac919a40-3c50-4788-aea5-29269e79fa42","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_Mindent_bevetnek_a_tulelesert_kuzdo_legitarsasagok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:56","title":"A legőrültebb ötleteket is bevetik a túlélésért küzdő légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legyen szó multinacionális vállalatok adatbázisairól vagy saját számítógépünkön tárolt fotóalbumainkról, az évek alatt összegyűlt digitális tartalmak értékét nehéz lenne túlbecsülni. Elvesztésük egy vállalat számára pénzben és imázsban is nagy károkat okozhat, számunkra pedig – csak a fényképek példájánál maradva – a múltunk egy lenyomatának eltűnéséhez vezethet – hangsúlyozza a Hewlett Packard Enterprise (HPE), amely az egyszerű, úgynevezett 3-2-1 adatvédelmi szabály betartását javasolja. ","shortLead":"Legyen szó multinacionális vállalatok adatbázisairól vagy saját számítógépünkön tárolt fotóalbumainkról, az évek alatt...","id":"20200906_adatvedelmi_szabaly_3_2_1_hpe_adatbiztonsag_biztonsagi_mentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e711c922-36de-426a-8b6c-a2605bcd0599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c0948d-a736-4804-acd3-e4ee32009322","keywords":null,"link":"/tudomany/20200906_adatvedelmi_szabaly_3_2_1_hpe_adatbiztonsag_biztonsagi_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:03","title":"A 3-2-1 egy egyszerű szabály, amit betartva megóvhatjuk értékes fájljainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21560f6a-5e7e-43e0-8aa3-c210c059bce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A médiahatóság döntött, az Antenna Hungária cselekedett: vasárnap 0 óra óta nincs digitális rádiózás Magyarországon, mert \"nem mutatkozott rá piaci és hallgatói igény\".","shortLead":"A médiahatóság döntött, az Antenna Hungária cselekedett: vasárnap 0 óra óta nincs digitális rádiózás Magyarországon...","id":"20200907_nmhh_digitalis_radiozas_analog_radio_mediahatosag_antenna_hungaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21560f6a-5e7e-43e0-8aa3-c210c059bce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec86fb0-bad4-4634-b771-3769dfc66608","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_nmhh_digitalis_radiozas_analog_radio_mediahatosag_antenna_hungaria","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:43","title":"Volt, nincs: az NMHH lekapcsoltatta a digitális rádiózást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"10 oktatási intézményt zártak be eddig, elhunyt Jirí Menzel, Djokovicot kizárták. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"10 oktatási intézményt zártak be eddig, elhunyt Jirí Menzel, Djokovicot kizárták. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200907_Radar360_Tobb_ezres_elolanc_a_Szinmuert_tizezrek_az_utcan_Minszkben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ede7b53-10d9-44f8-86fa-fafb8fe04b11","keywords":null,"link":"/360/20200907_Radar360_Tobb_ezres_elolanc_a_Szinmuert_tizezrek_az_utcan_Minszkben","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:00","title":"Radar360: Több ezres élőlánc a Színműért, tízezrek az utcán Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","shortLead":"Az SZFE kuratóriuma közölte, nekik senki nem szólt, hogy elhalasztanák a tanévkezdést.","id":"20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd512b71-7e5b-4bd0-bddc-b8b6d639782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d9f0ff-e3a2-4747-921e-909ce2995ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_szfe_szinmuveszeti_kuratorium_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 06. 21:02","title":"Reagált a Színművészeti kuratóriuma a tüntetésre: Nem kellenek a politikai szólamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","shortLead":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","id":"20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff21e9-a662-404d-8048-22c80e0055bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:11","title":"A világ leggazdagabb emberének exneje a világ leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35481e29-6fc0-486a-aaa2-977b907a6f1a","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Moliere korát idézi meg ironikusan, neobarokk high tech digital környezetben a merész kísérletezéseiről ismert rendező. A Függöny a Szentendrei Teátrum augusztusi ősbemutatója után szeptember 20-án a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is látható lesz.","shortLead":"Moliere korát idézi meg ironikusan, neobarokk high tech digital környezetben a merész kísérletezéseiről ismert rendező...","id":"202036__sardar_tagirovsky_rendezo__meccsezesrol_serulesrol__udvari_praktikak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35481e29-6fc0-486a-aaa2-977b907a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599f8cc3-8ee9-4315-a51a-c809bb2c6168","keywords":null,"link":"/360/202036__sardar_tagirovsky_rendezo__meccsezesrol_serulesrol__udvari_praktikak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:00","title":"Sardar Tagirovsky: \"A mindenkori hatalom gépezetére reflektálok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]