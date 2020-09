Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35481e29-6fc0-486a-aaa2-977b907a6f1a","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Moliere korát idézi meg ironikusan, neobarokk high tech digital környezetben a merész kísérletezéseiről ismert rendező. A Függöny a Szentendrei Teátrum augusztusi ősbemutatója után szeptember 20-án a Színház- és Filmművészeti Egyetemen is látható lesz.","shortLead":"Moliere korát idézi meg ironikusan, neobarokk high tech digital környezetben a merész kísérletezéseiről ismert rendező...","id":"202036__sardar_tagirovsky_rendezo__meccsezesrol_serulesrol__udvari_praktikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35481e29-6fc0-486a-aaa2-977b907a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599f8cc3-8ee9-4315-a51a-c809bb2c6168","keywords":null,"link":"/360/202036__sardar_tagirovsky_rendezo__meccsezesrol_serulesrol__udvari_praktikak","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:00","title":"Sardar Tagirovsky: \"A mindenkori hatalom gépezetére reflektálok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce9ef77-86bf-4753-a084-98709b613a79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft be-, illetve megmutatta az Xbox Series S-t, amelyről már azt is tudni, mennyibe kerülhet majd Magyarországon.","shortLead":"A Microsoft be-, illetve megmutatta az Xbox Series S-t, amelyről már azt is tudni, mennyibe kerülhet majd...","id":"20200908_microsoft_xbox_series_s_jatekkonzol_megjelenes_magyar_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ce9ef77-86bf-4753-a084-98709b613a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8770ad-6add-4c41-ad58-5bff88af5092","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_microsoft_xbox_series_s_jatekkonzol_megjelenes_magyar_ar","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:07","title":"Váratlanul bemutatta olcsóbb konzolját a Microsoft, itt az Xbox Series S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház koronavírusos osztályára, azokon a fertőzöttek számára hatásosnak gondolt, nemzetközileg ismert gyógyszerek közül többfélét is használnak. Már csak azt lenne jó megtudni, hogy tényleg azok győzik-e le a betegséget.","shortLead":"Sokkal kevesebb koronavírus-fertőzött kerül most kórházba, mint tavasszal. Akik mégis bekerülnek itthon egy kórház...","id":"20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75b20573-b0b6-4d77-a091-77aca683c015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bc881a-d9ed-49cf-998e-e95b69b43318","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_covid_19_kezeles_koronavirus_gyogyszerek","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:30","title":"Milyen gyógyszerrel kezelik azt a koronavírusost, aki most itthon kórházba kerül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A már most is csúcsra járatott koronavírustesztelési rendszer kormányzati akarattal még bővíthető, ehhez azonban a jelenlegi protokollt is felül kellene írni. Az elmúlt napokban valami megmozdult, a minták szállítását végző mentők kapacitását ugyanis megnövelték Müller Cecília utasítására. Közben a szakmai vita sokkal inkább akörül zajlik, szükség van-e egyáltalán a lakosság tömeges tesztelésére. ","shortLead":"A már most is csúcsra járatott koronavírustesztelési rendszer kormányzati akarattal még bővíthető, ehhez azonban...","id":"20200909_teszt_PCR_laboratorium_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afaf88-8f82-4e19-b529-a78f637c1b89","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_teszt_PCR_laboratorium_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 09. 06:30","title":"Ha lenne akarat, még több embert lehetne tesztelni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál. A stand-uposok rámutatnak, hogy a lottómilliárdosok sem tudnak mit kezdeni a nagy nyereménnyel, nem úgy, mint Mészáros Lőrinc, aki viszont \"virágoztatja fölfele\" az országot.","shortLead":"Egymilliárd felett már nem is korrupció, mi úgysem tudnánk ennyi pénzt elkölteni – jött rá a Duma Aktuál...","id":"20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b4e1b-f49f-4bda-8f3b-93a648b15c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7dc6e2-3a11-421b-8691-9d7fbbc9147f","keywords":null,"link":"/360/20200907_Duma_Aktual_Mikor_maganugy_a_korrupcio","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:00","title":"Duma Aktuál: Mikor magánügy a korrupció? Itt van néhány alibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc69345-2a37-4d7a-8338-db1374c8a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakott település közelében ért földet a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) Long March-4B (Hosszú Menetelés-4B) rakétájának első fokozata.","shortLead":"Lakott település közelében ért földet a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) Long March-4B (Hosszú Menetelés-4B...","id":"20200908_raketa_kina_long_march_4b_hosszu_meneteles_muhold_mergezo_fust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc69345-2a37-4d7a-8338-db1374c8a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44f689-a110-4146-9cc6-a72621bd90f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_raketa_kina_long_march_4b_hosszu_meneteles_muhold_mergezo_fust","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:33","title":"Visszahullott a Földre egy kínai rakétadarab, a becsapódás után mérgező füst áradt ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Az SZFE diákjai nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal, csúnyán bezuhant a magyar gazdaság. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe93382-c773-4a7f-81de-a403d04e6a2c","keywords":null,"link":"/360/20200909_Radar360_Szigorodik_a_maszkviselet_titkos_mikrofonok_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:56","title":"Radar360: Szigorodik a maszkviselet, titkos mikrofonok Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]