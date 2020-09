Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","shortLead":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","id":"20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37d3377-5f32-4d6a-9562-53d63f156fab","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:01","title":"Két diák és egy tanár kapta el a koronavírust az Újbudai József Attila Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta munkahelyének is leesett 20 millió forint.","shortLead":"A békemeneteket szervező alapítvány mellett komoly összeghez jutott az Edda mögött álló cég, de Szijjártó Sarolta...","id":"20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4f6703-72b6-4f9d-ba56-8189a57fb913","keywords":null,"link":"/kkv/20200907_szerencsejatek_Zrt_COF_edda","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:22","title":"A Szerencsejáték Zrt. 100 milliót vágott a CÖF-höz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség ugyanakkor továbbra sem nevezhető gyakorinak.","shortLead":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbe81ab-9070-427a-9c73-a8f2f6db93f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:03","title":"Megfertőzhet kétszer a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Drága fénykép lett belőle.","shortLead":"Drága fénykép lett belőle.","id":"20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17ff788a-1acd-4b81-af81-eed720cd7002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d228b557-cbcd-4b37-a955-ed8f7e39b934","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_gyorshajtas_gyorshajto_somogybabod","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:42","title":"110 helyett 204 km/órával száguldott egy autós Somogybabodnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megfékezhetetlen a koronavírus-járvány, egymillió eurós díjat kapott egy magyar tudós, Navalnijt kihozták a kómából. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója..","shortLead":"Megfékezhetetlen a koronavírus-járvány, egymillió eurós díjat kapott egy magyar tudós, Navalnijt kihozták a kómából...","id":"20200908_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57da39f8-5417-426f-b719-1ca4ce8e20cd","keywords":null,"link":"/360/20200908_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:00","title":"Radar360: Se Brexit, se papi nőtlenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési rekordokkal. A korszak végét viszont nem csak a koronavírus-járvány okozta. ","shortLead":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési...","id":"20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da6f9e1-8928-491b-bbcc-ca462617663f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:19","title":"Német kutatóintézet: Véget ért a német autóipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]