Mélyül az egy hónapmal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős" Aljakszandr Lukasenka most már a megbántott államférfit adja. Mélyül az egy hónapmal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős"...
2020. szeptember. 09. 17:30
Sorra tűnnek el a fehérorosz ellenzék vezetői, és úgy tűnik, már Oroszország diktál

Az önkormányzat a Lajta-Hanság Zrt. kérelme nyomán módosította a rendezési tervet, hogy megépülhessen az ingatlan.
Az önkormányzat a Lajta-Hanság Zrt. kérelme nyomán módosította a rendezési tervet, hogy megépülhessen az ingatlan.
2020. szeptember. 08. 06:58
Luxusvadászházat épít Mészáros cége a Hanságban

Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell számítaniuk a betegeknek a pécsi egyetemi klinika sürgősségi osztályán – írta közösségi oldalán az osztályvezető főorvos aki szerint nehéz időszak következik.
Heteken belül emelkedni fog a fertőzöttek száma a veszélyeztetett korosztályban, és hosszú várakozás időre kell számítaniuk a betegeknek a pécsi egyetemi klinika sürgősségi osztályán – írta közösségi oldalán az osztályvezető főorvos aki szerint nehéz időszak következik.
2020. szeptember. 08. 10:07
Csak idő kérdése, hogy mikor fertőződnek meg az idősek is - figyelmeztet egy pécsi orvos

A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat jelent abban, hogy ne romoljon meg a magyar–amerikai viszony.
A kormány Shell-lel kötött megállapodása a magyar energiabeszerzést csak kicsit diverzifikálja, viszont nagyon is sokat jelent abban, hogy ne romoljon meg a magyar–amerikai viszony.
2020. szeptember. 09. 11:00
Trumpék kérték, Orbánék teljesítették – a "történelmi" gázüzlet és ami mögötte van

Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni, komoly pénzügyi bajok lehetnek az alapellátásban.
Ha marad a teljesítményalapú finanszírozás, de egyre kevesebben akarnak a járványhelyzet miatt fogorvoshoz menni, komoly pénzügyi bajok lehetnek az alapellátásban.
2020. szeptember. 09. 10:11
Nagy bajba kerülhetnek a fogorvosok a járvány második hulláma alatt

Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.
Az ügyet végleg rendezné a Wizz Air, ezért pert indított.
2020. szeptember. 09. 17:50
Nyert a Wizz Air, nem használhatja a Buzz márkanevet a Ryanair

Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.

Turcsány László januárban mondott le, majd a Fideszből is kilépett.
2020. szeptember. 07. 21:16
Újra megválasztották a képviselőt, aki egy halálos baleset áldozatáról tett ki fotót a Facebookra

A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán dolgoztak. A távmunka annyira bejött, hogy a legtöbben folytatni akarják. Csakhogy az adózás szempontjából ezzel vékony jégre kerülhetnek, és nemcsak ők, hanem az őket alkalmazó cégek is.
A Covid19-járvány idején olyanok is nagy számban tértek át az otthoni munkára, akik eddig az országhatár túloldalán dolgoztak. A távmunka annyira bejött, hogy a legtöbben folytatni akarják. Csakhogy az adózás szempontjából ezzel vékony jégre kerülhetnek, és nemcsak ők, hanem az őket alkalmazó cégek is.
2020. szeptember. 08. 07:17
Adócsapda lehet a home office egymillió európai polgárnak