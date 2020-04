Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n kívülről. ","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai 154 milliárd euróért importáltak ruhadarabokat 2019-ben: ennek több mint felét az EU-n...","id":"20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e30622-e509-43a6-838e-be6f346f37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc9f3c-e8bd-48ff-ada7-dc2205e64618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Honnan_szarmaznak_a_ruhaink","timestamp":"2020. április. 24. 11:59","title":"Honnan származnak a ruháink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt az 1896-ban elkészült Millenniumi Földalatti Vasút megépítése. ","shortLead":"Az amerikai központú Villamos- és Elektronikai Mérnökök Intézete szerint több szempontból is úttörő vállalkozás volt...","id":"20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d06fa4-f612-4521-9e85-2f141631d747","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Felvettek_a_vilag_nagy_merfoldkovei_koze_a_kisfoldalattit","timestamp":"2020. április. 23. 09:57","title":"A kisföldalattit felvették a világ nagy mérföldkövei közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f4dd60-8a64-44d4-9a3d-fa4a960399a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani.","shortLead":"A polgármester még bízik abban, hogy az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napokat meg tudják tartani.","id":"20200422_Sok_penzt_bukott_a_Szeged_a_jarvany_miatt_de_megis_vedettebb_a_tudasipar_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f4dd60-8a64-44d4-9a3d-fa4a960399a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d86b1-a19c-4263-a6d7-6a72a9c405ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Sok_penzt_bukott_a_Szeged_a_jarvany_miatt_de_megis_vedettebb_a_tudasipar_miatt","timestamp":"2020. április. 22. 17:40","title":"Sok pénzt bukott a Szeged a járvány miatt, mégis védettebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d25a68e8-2196-4965-99ce-935edeac79e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű a helyzet: az influenzaszezont felváltotta a pollenszezon, így most az allergiás tüneteinket keverhetjük össze a COVID-19 szimptómáival. A tüdőgyógyász segít eligazodni. ","shortLead":"Csak, hogy ne legyen olyan egyszerű a helyzet: az influenzaszezont felváltotta a pollenszezon, így most az allergiás...","id":"20200423_Honnan_tudjam_hogy_nem_koronavirusom_csak_pollenallergiam_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d25a68e8-2196-4965-99ce-935edeac79e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341e286a-5bd7-41e1-a96d-9c86be687e02","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Honnan_tudjam_hogy_nem_koronavirusom_csak_pollenallergiam_van","timestamp":"2020. április. 24. 10:14","title":"Honnan tudjam, hogy nem koronavírusom, csak pollenallergiám van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli munkavégzés miatt egyre többen használják – a súlyos biztonsági problémák ellenére.","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli...","id":"20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd25ee-ad88-423e-bb7c-531fd62cec2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 17:03","title":"3000 százalékkal nőtt a Zoom-használók száma, ömlenek hozzájuk az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ID.3 első példányait az ígéretek szerint valamikor a nyáron vehetik majd át a vásárlók.","shortLead":"Az ID.3 első példányait az ígéretek szerint valamikor a nyáron vehetik majd át a vásárlók.","id":"20200423_ma_ujraindul_a_vw__id3_elso_igazi_villanyautojanak_a_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76e089b-f157-4501-ac6a-a61060573f0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_ma_ujraindul_a_vw__id3_elso_igazi_villanyautojanak_a_gyartasa","timestamp":"2020. április. 23. 11:21","title":"Újraindul a VW első igazi villanyautójának a gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni a koronavírus-járványt.","shortLead":"A tervezettnél hetekkel hamarabb lett kész a Google és az Apple azzal a közös munkával, amely segíthet megfékezni...","id":"20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20bb477-36bc-4835-ab31-77788735d091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_apple_google_koronavirus_terjedese_kontaktkutatas","timestamp":"2020. április. 23. 18:33","title":"Jövő hétre kész az Apple és a Google közös fejlesztése, ami szól, ha koronavírusos beteggel érintkezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff874212-513e-4e18-a05c-528e0541d6f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Arra ébredtek a családi házban, hogy a sportkocsi áttörte a kerítést.","shortLead":"Arra ébredtek a családi házban, hogy a sportkocsi áttörte a kerítést.","id":"20200423_Ferrarival_csapodott_valaki_egy_delegyhazi_udvarba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff874212-513e-4e18-a05c-528e0541d6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f0ef9b-79be-4631-8742-49282079e504","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Ferrarival_csapodott_valaki_egy_delegyhazi_udvarba","timestamp":"2020. április. 23. 16:01","title":"Ferrari csapódott egy délegyházi udvarba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]