[{"available":true,"c_guid":"1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Volt alkalom, hogy sikerült összefüggést találni a nagy sportesemény és egy-egy ország gazdasági teljesítménye között, az pedig a kutatókat is meglephette, hogy az olimpiai éremtáblázat összefügghet a korrupcióval. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkban ezúttal azoknak a közgazdászoknak a munkáját mutatjuk be, akik azt vizsgálják, csak városi legenda-e, hogy a sportban gazdag, páros évek jól hatnak a gazdaságra.","shortLead":"Volt alkalom, hogy sikerült összefüggést találni a nagy sportesemény és egy-egy ország gazdasági teljesítménye között...","id":"20200909_egy_masik_kozgazdasag_sport_olimpia_foci_eb_vb_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1363d67d-5945-4f8f-aca2-bc6fc8df7b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6385a494-82bb-41af-a0d3-79b4b9af6b0a","keywords":null,"link":"/360/20200909_egy_masik_kozgazdasag_sport_olimpia_foci_eb_vb_gazdasag","timestamp":"2020. szeptember. 09. 07:00","title":"Súlyosbítja-e a gazdasági válságot, hogy elmaradt az olimpia és a foci-Eb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban olyan rendszerek vannak, amelyek időben figyelmeztetik a sofőröket.","shortLead":"Az autóbalesetek több mint 90 százalékát a vezetők figyelmetlensége okozza, amin nagyban lehet segíteni, ha az autókban...","id":"20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8500f8b-8243-4bf6-b4bd-b8c529d2c39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242237e-0636-46c4-b28a-b46e0a141ea0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200909_Mi_az_az_ADAS_ami_egyre_tobb_autonal_emlegetnek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:39","title":"Mi az az ADAS, amit egyre több autónál emlegetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Pointból átalakuló csapatban Sergio Perez helyét foglalja el a négyszeres világbajnok német pilóta.","shortLead":"A Racing Pointból átalakuló csapatban Sergio Perez helyét foglalja el a négyszeres világbajnok német pilóta.","id":"20200910_sebastian_vettel_aston_martin_f1_sergio_perez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be1807-e7a2-497c-9813-1636d3c888d6","keywords":null,"link":"/sport/20200910_sebastian_vettel_aston_martin_f1_sergio_perez","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:44","title":"Vettel az Aston Martinnál folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be őket.","shortLead":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be...","id":"20200909_winamp_skin_museum_kinezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675062a2-7967-4c21-9d17-a831883dc2f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_winamp_skin_museum_kinezet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:03","title":"Ha mond valamit a Winamp neve, nézze meg ezt a 65 ezer darabos gyűjteményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett a torrenthálózatra felkerülő új filmek és zenék száma.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy lekapcsolták a Sparks Group néven emlegetett csoport három tagját, radikálisan visszaesett...","id":"20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adde9d78-398a-412d-8b27-912178f09e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bddf4e-929c-4169-b5f6-a71f920abdb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_the_scene_sparks_group_illegalis_megosztas_szerzoi_jogok_megsertese_torrentezes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 09:03","title":"Letartóztattak három embert, 92 százalékkal visszaestek a torrentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Mélyül az egy hónappal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős” Aljakszandr Lukasenka most már a megbántott államférfit adja. ","shortLead":"Mélyül az egy hónappal ezelőtti választási csalás miatt kitört fehéroroszországi belpolitikai válság, A „főhős”...","id":"20200909_lukasenka_feheroroszorszag_belarusz_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11824a88-7e8d-4942-aab4-7e18c4eb1ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e51e2f-f2bf-48ab-a6a9-635a503defdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_lukasenka_feheroroszorszag_belarusz_tuntetes","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Sorra tűnnek el a fehérorosz ellenzék vezetői, és úgy tűnik, már Oroszország diktál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","shortLead":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","id":"20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da29ea3-120f-42bf-926c-24c717c5286a","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:28","title":"Rudolf Péter: Jelen körülmények között konszenzusra, továbblépésre nem látok esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt és feldarabolt egy újságírónőt. A HVG 2018 májusi cikkét azért közöljük újra, mert Peter Madsen egy most sugárzott dokumentumfilmben először vallotta be, hogy valóban ő ölte meg Kim Wallt. Alább Madsen előéletét ismerhetik meg részletesen.","shortLead":"Vérgőzös skandináv krimit írt a valóság Dániában, ahol egy öntörvényű feltaláló a bíróság ítélete szerint meggyilkolt...","id":"201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb865bc2-55b2-465b-a15f-becd217056a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8d9f91-1638-4da2-a310-1ffdf5528781","keywords":null,"link":"/360/201818__kejgyilkossag_daniaban__tengeralattjaro__eletfogytiglan__remalom","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:30","title":"Egy nem politikai gyilkosság anatómiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]