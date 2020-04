Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van a felhasználók biztonságával, és ez már elég ok volt arra, hogy jó pár nagyvállalat kitiltsa ezt az appot, sőt egyre inkább ez a helyzet az amerikai iskoláknál is.","shortLead":"Egyre többször kerül be a hírekbe a Zoom videokonferencia alkalmazás, és egyre inkább negatív felhanggal. Gond van...","id":"20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cb09f9-9303-4fde-9132-af6bb9fc3de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_zoom_letiltasa_spacex_nasa_letiltas_amerikai_iskolak_biztonsagi_problemak","timestamp":"2020. április. 07. 13:03","title":"Sok a gond a Zoommal: letiltotta a SpaceX, a NASA, sőt az amerikai iskoláknak sem ajánlják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és a döntéshozók már támogatásukat adták a tervhez – közölte hétfőn a kezdeményező Caircraft csoport.","shortLead":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784931d-8523-4189-b301-7cc3d1d6116c","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 05:58","title":"Leállított repülőgépekben lehetnek intenzív osztályok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1df8041-b0d9-4593-b9cb-f36a0c4b7a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi közlekedés a világszerte tomboló járvány egyik nagy vesztese.","shortLead":"A légi közlekedés a világszerte tomboló járvány egyik nagy vesztese.","id":"20200407_koronavirus_legi_kozlekedes_allas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1df8041-b0d9-4593-b9cb-f36a0c4b7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733057e-f1e4-47f2-9d0b-3f403f568ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_legi_kozlekedes_allas","timestamp":"2020. április. 07. 18:51","title":"Van egy iparág, ahol 25 millió állás került veszélybe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","shortLead":"A Tesla Cybertruck visszafogott külsejű riválisa az eredetileg tervezettnél később debütál a piacon.","id":"20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fd5e166-d957-448d-9372-076b7a873c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bb50ab-438e-4c85-b826-35b815096817","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_a_koronavirus_miatt_csak_jovore_jon_a_rivian_sokak_altal_vart_elektromos_autoja","timestamp":"2020. április. 08. 11:21","title":"A koronavírus miatt csak jövőre jön a Rivian sokak által várt elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d999a5ff-508a-4e7c-9691-d79703b67cbf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú koronavírus-járványt a térségben, ennek ellenére továbbra is a fertőzöttek számának növekedéséről számolnak be a szakértők.","shortLead":"Szigorítottak a megelőző intézkedéseken több nyugat-balkáni országban, hogy megfékezzék az új típusú...","id":"20200407_Szerbiaban_egy_nap_alatt_292el_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d999a5ff-508a-4e7c-9691-d79703b67cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784be27a-818b-49c6-9fc8-a0d62a6711ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Szerbiaban_egy_nap_alatt_292el_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 07. 09:17","title":"Szerbiában egy nap alatt 292-el nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyanokra vetnék ki, akik óriási pénzeket kaszáltak a közbeszerzéseken. Szél Bernadették szerint ezzel milliárdok kerülhetnének Magyarország kasszájába.","shortLead":"Olyanokra vetnék ki, akik óriási pénzeket kaszáltak a közbeszerzéseken. Szél Bernadették szerint ezzel milliárdok...","id":"20200408_ellenzek_meszaros_ado_torvenyjavaslat_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1118d346-e573-44e3-b2d3-43a1144b9411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200408_ellenzek_meszaros_ado_torvenyjavaslat_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. április. 08. 13:20","title":"Ellenzéki képviselők a \"Mészáros-adóval\" mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d302349-604c-4b1c-a77c-71ae2761b310","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom szinte mindenkinél közös élmény, aki elkapta az új típusú koronavírus-fertőzést, éljen bárhol is a Földön. Íme Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ausztrália néhány betegének története.","shortLead":"Az egész testet átható fájdalom, a fulladozás, a tehetetlenség, a kórházi magány, a szerettekért érzett aggodalom...","id":"20200408_Fajdalom_fulladas_fertozes_szegyen_koronavirus_beszamolo_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d302349-604c-4b1c-a77c-71ae2761b310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb3f2c8-10df-4235-8ced-4cbfd06e72ed","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Fajdalom_fulladas_fertozes_szegyen_koronavirus_beszamolo_beteg","timestamp":"2020. április. 08. 14:50","title":"Fájdalom, fulladás és fertőzésszégyen – a Covid-19-et átélők beszámolói öt földrészről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]