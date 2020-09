Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel hódította meg a nézők szívét, az Oscar-díjat mégis a dadogással küszködő VI. György brit király megformálásáért érdemelte ki.","shortLead":"Szeptember 10-én ünnepli hatvanadik születésnapját Colin Firth angol színész, aki többnyire romantikus szerepekkel...","id":"20200910_Colin_Firth_szuletesnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feddcd59-1fd1-499a-927e-897c9b97a767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f01419-1ec2-4fd4-91a4-b72d25ad20fd","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Colin_Firth_szuletesnap","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:56","title":"Éljen soká Mr. Darcy! - Colin Firth 60 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc69345-2a37-4d7a-8338-db1374c8a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakott település közelében ért földet a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) Long March-4B (Hosszú Menetelés-4B) rakétájának első fokozata.","shortLead":"Lakott település közelében ért földet a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) Long March-4B (Hosszú Menetelés-4B...","id":"20200908_raketa_kina_long_march_4b_hosszu_meneteles_muhold_mergezo_fust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffc69345-2a37-4d7a-8338-db1374c8a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44f689-a110-4146-9cc6-a72621bd90f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_raketa_kina_long_march_4b_hosszu_meneteles_muhold_mergezo_fust","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:33","title":"Visszahullott a Földre egy kínai rakétadarab, a becsapódás után mérgező füst áradt ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti a társadalom igazságérzetét. Ez a helyzet a napokban a Kuciak-gyilkosság feltételezett megrendelőinek ügyében hozott ítélettel is. ","shortLead":"Egy bírósági döntés nem a társadalmi elvárások, hanem a bizonyítékok mentén \"szerveződik\", viszont vérig sértheti...","id":"20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d929d2b-052d-4218-86be-6108e9487760","keywords":null,"link":"/360/20200908_Szeretettel_Pozsonybol_Kuciak_gyilkossag_felmento_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 08. 19:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Kiverte a biztosítékot a Kuciak-gyilkosság ügyében hozott felmentő ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a hajnali órákban lesz hűvös, a strandon pedig továbbra is elkél a naptej.","shortLead":"Csak a hajnali órákban lesz hűvös, a strandon pedig továbbra is elkél a naptej.","id":"20200908_nyar_felmelegedes_szeptember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37326dc0-653c-4c85-bf71-22a01a352d11","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_nyar_felmelegedes_szeptember","timestamp":"2020. szeptember. 08. 18:05","title":"Még tíz napig nyár lesz, 30 fokos csúcsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s hallgatókról Csányi Sándor színész a Facebookon megosztott üzenetében.\r

","shortLead":"Csodálatos látni, hogy a gyűlölködésre tudnak értelmesen, intelligensen és szellemesen válaszolni – mondta az SZFE-s...","id":"20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb2cfc-52ce-47f5-9363-e5857e140083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82171e00-1c6a-42e8-8529-5a74906d4e92","keywords":null,"link":"/elet/20200910_Csanyi_Sandor_Nem_volt_az_ideologiai_kepzes_az_SZFEn_en_azt_se_tudtam_ki_van_kormanyon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:06","title":"Csányi Sándor: Nem volt ideológiai képzés az SZFE-n, én azt se tudtam, ki van kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"14 érdeklődő közül négy adott be jelentkezést, a BKK közülük választja ki, kiktől kér ajánlatot.","shortLead":"14 érdeklődő közül négy adott be jelentkezést, a BKK közülük választja ki, kiktől kér ajánlatot.","id":"20200908_Majdnem_annyian_jelentkeztek_a_Lanchid_felujitasara_mint_ahany_milliardot_a_kormany_ad_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d26f343-43d0-44a2-bb68-81c381ce4d71","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200908_Majdnem_annyian_jelentkeztek_a_Lanchid_felujitasara_mint_ahany_milliardot_a_kormany_ad_ra","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:42","title":"Majdnem annyian jelentkeztek a Lánchíd felújítására, mint ahány milliárdot a kormány ad rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még a biotermékeknél sem alacsony számok jöttek ki.","shortLead":"Kettős árcédulákon mutatja be egy bolt, hogy az étel árához képest mekkora az előállítás környezetterhelése. Még...","id":"20200909_etel_kornyezetterheles_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e243e9ea-9fb9-4f65-a74d-e8baf6340f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036a3a0a-73c7-410c-8368-1fc462a0a455","keywords":null,"link":"/zhvg/20200909_etel_kornyezetterheles_arak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Duplájára nőne az ételek ára, ha beszámítanák a környezetterhelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok derülnek ki.","shortLead":"Bob Woodward legendás újságíró 18 interjút készített az elnökkel a járvány kitörése óta, könyvéből tanulságos dolgok...","id":"20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f79a9e9-d9a7-4992-9e18-99a96b5a6c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb08ebf-fcc0-4a77-a03b-6922a5efa985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Trump_mar_februarban_tudta_mennyire_sulyos_a_koronavirus_megis_elviccelte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:10","title":"Trump már februárban tudta, mennyire súlyos a koronavírus, mégis elviccelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]