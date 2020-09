09 47

Több döntés is született a szerdai kormányülésen, ezekről Gulyás Gergely számol be. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: kormány azt állapította meg, hogy a járvány második hulláma elérte az országot, mint Európát is. Ma azonban már minden rendelkezésre áll a hatékony egészségügyi védekezéshez.

A kormány álláspontja, hogy nem engedhetik meg, hogy a vírus tönkretegye az élet normális menetét. Magyarországnak működnie kell.

Eközben viszont meg kell védeni az emberek egészségét is.

Gulyás szerint most is világos, hogy vírust külföldről hurcolták be, ezért zárták le a határokat, ezt pedig továbbra is fenn fogják tartani. Ezen kívül mindenkit arra kérnek, hogy tartsa be közösségi távolságtartás szabályait és hordjon maszkot. A miniszter elismerte, hogy csúcsot döntött az új fertőzöttek száma, viszont kiemelte, hogy a fiatalok fertőződnek meg és alacsony a halálozás. Hozzátette: