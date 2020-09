Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","shortLead":"A focistának „komoly céljai vannak”, jelenleg az MTK-val edz, csapata azonban nincsen.","id":"20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22697568-1af9-441c-bab4-146b775f9671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c332d828-e787-469e-a1fa-043230db0a57","keywords":null,"link":"/sport/20200909_dzsudzsak_balazs_felkeszules_shane_tusup","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:31","title":"Shane Tusuppal készül Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak szülessen mellé három gyereke.","shortLead":"Akinek elég magas a jövedelme, az akár 2 milliós önerővel is vehet hitelre közel 70 millió forintos lakást – csak...","id":"20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf4122-18c6-41a7-9926-aeb4a14d1266","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200910_csok_babavaro_lakasvasarlas","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:55","title":"Szinte önerő sem kell annak, aki állami támogatásokkal venne új lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell halasztaniuk a péntekre tervezett premiert.","shortLead":"El kell halasztaniuk a péntekre tervezett premiert.","id":"20200911_Koronavirusos_a_debreceni_szinhaz_egyik_munkatarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4de63c3-2496-4183-ae96-e86b72261edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caed48df-04b6-4398-b049-d63672f58045","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Koronavirusos_a_debreceni_szinhaz_egyik_munkatarsa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:30","title":"Koronavírusos a debreceni színház egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3b7bc3-54ea-46c1-94ee-fea5416e993c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakszervezet szerint totális káosz van az iskolákban koronavírusügyben, a kormány intézkedései pedig azt fogják eredményezni, hogy tömegesen zárnak be az iskolák, óvodák.\r

