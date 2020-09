Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e54764-1e36-449b-9845-c04352ba3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 12 tonna termék bizonyult szennyezettnek.","shortLead":"Összesen 12 tonna termék bizonyult szennyezettnek.","id":"20200911_szalmonella_baromfihus_litvania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e54764-1e36-449b-9845-c04352ba3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd7cd3-d33d-4371-87d3-3986c8a1d2a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_szalmonella_baromfihus_litvania","timestamp":"2020. szeptember. 11. 18:05","title":"Magyarországról származó szalmonellás baromfihúst foglaltak le Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca9243-0dcd-426d-860b-876996c2148e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A harminc bálányi összepréselt műanyag palack annyi, amennyit óránként elhasználunk Magyarországon.","shortLead":"A harminc bálányi összepréselt műanyag palack annyi, amennyit óránként elhasználunk Magyarországon.","id":"20200910_Tobb_mint_30_balanyi_osszepreselt_PETpalackot_vitt_ki_a_Greenpeace_a_Parlament_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ca9243-0dcd-426d-860b-876996c2148e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d940a4-d36c-49d6-876e-5a374ddf528b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Tobb_mint_30_balanyi_osszepreselt_PETpalackot_vitt_ki_a_Greenpeace_a_Parlament_ele","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:47","title":"Több tízezer PET-palackot vitt a Greenpeace a Parlament elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Racing Pointból átalakuló csapatban Sergio Perez helyét foglalja el a négyszeres világbajnok német pilóta.","shortLead":"A Racing Pointból átalakuló csapatban Sergio Perez helyét foglalja el a négyszeres világbajnok német pilóta.","id":"20200910_sebastian_vettel_aston_martin_f1_sergio_perez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0be1807-e7a2-497c-9813-1636d3c888d6","keywords":null,"link":"/sport/20200910_sebastian_vettel_aston_martin_f1_sergio_perez","timestamp":"2020. szeptember. 10. 09:44","title":"Vettel az Aston Martinnál folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","shortLead":"Az újdonság egészen a B oszlopig megegyezik a nemrégiben hivatalosan is leleplezett Enyaq iV-vel.","id":"20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94340781-63ab-4304-bcb8-b234cf85ceb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd6df9-fc40-499a-a0b4-efc8fb63fa9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_kemfoton_a_kupesitott_skoda_villanyauto_az_enyaq_gt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:21","title":"Kémfotón a kupésított Skoda villanyautó, az Enyaq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná őket onnan tavasztól az ősz végéig.","shortLead":"A 24-es főút kanyargós hegyi szakasza a motorosok egyik kedvelt útvonala. Egy kezdeményezés azonban hétvégére kitiltaná...","id":"20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b336a6ed-7826-4c16-89d5-743677aa2785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb1517f-f600-4134-9cf8-919fac921b88","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Kitiltanak_egyik_kedvenc_matrai_utvonalukrol_a_motorosokat","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:20","title":"Kitiltanák kedvenc mátrai útvonalukról a motorosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","shortLead":"A kerületi tisztifőorvos elrendelte az intézmény egy épületének járványügyi zárlat alá vételét.","id":"20200910_koronavirus_idosotthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d249929-2bd4-46b2-85a1-3ef07f5d25d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_idosotthon","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:30","title":"29 koronavírusos van a Kamaraerdei úti idősotthonban, egy gondozott meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista szerint az Index ügye a kormánynak jött rosszul, a hírhedt budai lakásbérlését máshogy nem lehetett volna megoldani, és ha leülne Tóta W. Árpáddal beszélgetni, nem egy anyázással nyitná a diskurzust.","shortLead":"A publicista szerint az Index ügye a kormánynak jött rosszul, a hírhedt budai lakásbérlését máshogy nem lehetett volna...","id":"20200910_bayer_zsolt_budai_var_lakas_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dd153e-3571-4f52-b7d8-ae2d94f2bedf","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_bayer_zsolt_budai_var_lakas_orban","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:22","title":"Bayer Zsolt: Nehogy már nekem az Orbán Viktor intézi a vári lakást, mert mindjárt felzokogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891d6a4c-e61a-4a2f-8911-7b55f7b2bcce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csupán nemrég kezdtek el komolyan gondolkodni a cipőalkatrészek 3D-s nyomtatásán a sportszergyártók, az évtized közepére azonban a SmarTech Analysis piackutató cég prognózisa szerint már 4,2 milliárd dolláros lesz ez a piac. ","shortLead":"Csupán nemrég kezdtek el komolyan gondolkodni a cipőalkatrészek 3D-s nyomtatásán a sportszergyártók, az évtized...","id":"202037_jovomeno_cipotrendek_printer_suszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=891d6a4c-e61a-4a2f-8911-7b55f7b2bcce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9513d49e-9275-4a14-be01-baa4e4cd766e","keywords":null,"link":"/360/202037_jovomeno_cipotrendek_printer_suszter","timestamp":"2020. szeptember. 11. 16:00","title":"Új megoldás a cipőgyártásban, amely után már az Adidas és a Nike is érdeklődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]