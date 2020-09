Csúcsokat dönt a napi fertőzöttek száma itthon és külföldön is - kezdi rádióinterjúját Nagy Katalin, aki elsőként azt kérdezte Orbán Viktortól, mit kell szem előtt tartani a jelenlegi koronavírus-helyzetben. A miniszterelnök szerint a vírus első és második hulláma számos ponton különbözik, így a védekezés is különbözni fog. A közös pont azonban az, hogy az idősekre kell odafigyelni, az idősotthonok most is veszélyeztetett helynek számítanak, ezért mindenkit arra kér, hogy felelősséggel végezze a dolgát.

Kitért a Kamaraerdei Úti Idősothonra is, arra kérte Karácsony Gergelyt, hogy levélírás helyett ne kísérletezzen, ez nem egy biciklisáv, amit felfestenek, aztán vagy jó lesz, vagy ne. (A Főpolgármesteri Hivatal csütörtök este jelentette be, hogy az otthonban 29-en fertőződtek meg koronavírussal, egy gondozott a kórházba szállítása után meghalt.)

Orbán elmondta, hogy van egy haditervük, ennek első része volt a nemzeti konzultáció. Az ország az első hullámban jól vizsgázott, minden adat szerint. A második hullám kezeléséhez a tapasztalat kellett (ez megvan) és tudni kell, mi az, amit az emberek hajlandóak elfogadni, erre volt jó a konzultáció. A kormányfő a konzultáció eredményeit egy mondatban foglalta össze:

Az emberek azt akarják, hogy Magyarország működjön.

Meg akarjuk védeni az idősek, a nagyszüleink életét, azokat szigorúan meg kell tenni, de a cél az, hogy megvédjük Magyarország működőképességét. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a vírus megbénítsa az országot. Szombaton kora reggel összeül az operatív törzs, a gazdasági kabinet, a következő napokban egymás után hozzák majd a járványügyi intézkedéseket.

Általános korlátozásra nem kell számítani, ha valahol egy iskolában felüti a fejét a járvány, akkor nem fogják bezárni az iskolákat - mondta Orbán. Egyedi izolációk lesznek, csak akkor zárnak le egy intézményt, ha már semmi mást nem tudnak tenni.

A miniszterelnök néhány döntést is felsorolt, ilyen például az idősotthonok bezárása, a látogatási tilalom a kórházakban, idősotthonokban. Hozzátette: utasította Kásler Miklós minisztert is, hogy aki kéri, annak ingyenes legyen az influenza elleni védőoltás, valamint fontos változás, hogy hamarosan

hatósági árak lesznek a tesztek.

A nemzetközi helyzetről is szó esett. Orbán elárulta, hogy előző este beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. "Éppen a konyhában voltam otthon" - mesélte. A kormányfő hozzátette, hogy a geopolitikai kapcsolatok ápolása sem maradhat el a koronavírus-járvány alatt. A gazdaságvédelmi kérdésekben is szokott egyeztetni a világ vezetőivel. Orbán szerint jól haladnak azzal is, hogy "több munkahelyet hozzanak létre, mint amennyit a vírus miatt elvesztettek"., ez az intézkedéseknek köszönhető.

A legnehezebb helyzetben a turizmus van, Budapesten az ágazat beszakadt - ismerte el Orbán, aki megint Karácsony Gergelynek üzent. Szerinte ugyanis a fővárosnak még Tarlós István idejéből van 100 milliárd forintja, amiből 50-60 milliárdot a vállalkozások védelmére kell fordítani. Közéjük sorolta a taxisokat, turisztikában dolgozókat. Úgy véli, ennek szükségességét a Fővárosi Önkormányzat is be fogja látni, hiába ellenkezik most.

Orbán azt is megígérte, hogy a következő hetekben még többet fog kommunikálni, elsősorban a Facebookon.

"Visszamegyek Facebook-huszárnak" - ígérte meg.

Honnan lesz erre pénz? - kérdezi Nagy Katalin. Orbán elismerte, hogy a költségvetési hiány nem jó, módosítaniuk kellett is rajta, ha nem így tették volna, megbénult volna az ország. A miniszterelnök szerint az intézkedéseik jók, de ami ennél is fontosabb, hogy a magyar emberek megbíznak a magyar gazdaságpolitikában. "Ha pedig van bizalom, akkor van pénz" - tette hozzá a miniszterelnök, aki úgy látja, a pénzhez még jó gazdaságvédelmi szakemberek kellenek.

"Ész ügyében sem állunk rosszul" - utalt a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium vezetőire.