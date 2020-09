Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készüljünk fel arra, hogy a megbetegedések száma tovább fog nőni, de a sikerességet a megmentett életek számában lehet majd lemérni. Minden országban emelkedni fog a betegek száma, a jól védekező országokban viszont a kormányok meg fogják tudni védeni az emberek életét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az m1-en sugárzott interjújában. Megerősítette, hogy amíg nem kezd jelentősen emelkedni a halálesetek száma, fel sem merül az iskolák bezárása. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására. A több ezer rohingyának otthont adó ország az után szólalt meg, hogy két mianmari katona a napokban beszámolt arról, miképpen irtottak ki egész rohingya falvakat parancsnokaik utasítására.","shortLead":"Indonézia pénteken felszólította Mianmart, hogy dolgozzon ki terveket a külföldre űzött rohingya kisebbség...","id":"20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b08afd2-1a8b-42f2-9f2a-2f4dc6bbe99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9341f88-3b5f-4f49-ac64-50efb50ccbef","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_mianmar_rohingyak_nepirtas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 11:00","title":"Újra a figyelem központjában a világ legelnyomottabb nemzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A magasabb hőmérséklet erősíti a csontokat. A magasabb hőmérséklet erősíti a csontokat. A meleg jótékony hatással van ugyanis a bélflórára, ami támogatja a csontsűrűség és -szilárdság megőrzését. A meleg jótékony hatással van ugyanis a bélflórára, ami támogatja...","id":"20200914_magasabb_homerseklet_meleg_csontsuruseg_csontritkulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fbb6e7-5142-4717-9cb4-c40fb78fff8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_magasabb_homerseklet_meleg_csontsuruseg_csontritkulas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 07:03","title":"Egy 34 fokos kísérletben derült ki, hogy egy baktériumkoktél jót tehet a csontjainknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. ","shortLead":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció...","id":"202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c81372-6782-437f-9fff-46198bf6a9ae","keywords":null,"link":"/360/202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:15","title":"Olyan veszélyes némelyik játékfegyver, hogy már-már engedély kellene hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy legalábbis egy része. A Microsoft ajánlatát elutasították, a technológiát lapértesülés szerint az Oracle biztosítja majd.","shortLead":"Az amerikai kormányzat által is megbízhatónak ítélt, USA-béli felhőbe költözhet a kínai TikTok szolgáltatás, vagy...","id":"20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05ca94c-5c6c-4ce3-aace-3f04a4fbf064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196f8aed-8e24-41a0-8878-64c6df05b72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_tiktok_felvasarlas_usa_oracle_microsoft","timestamp":"2020. szeptember. 14. 02:39","title":"WSJ: Megvan a nagy TikTok-licit eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az RTL Klub Híradója szerint még a nyáron elvették a jogosítványát.","shortLead":"Az RTL Klub Híradója szerint még a nyáron elvették a jogosítványát.","id":"20200913_ivancsa_cserbenhagyasos_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4afc46e-4bc2-48a8-a24e-69eb87d9fc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2cd9b-103f-451f-bfb4-97fa2734b540","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_ivancsa_cserbenhagyasos_gazolas","timestamp":"2020. szeptember. 13. 19:23","title":"Nem is vezethetett volna az iváncsai cserbenhagyásos gázolás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Becslések szerint 100–150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé. A menetoszlopokat rengeteg rohamrendőr próbálta feltartóztatni – végül a figyelmeztető lövéseknek és hanggránátoknak állította meg a tiltakozókat. Több mint 400 embert fogtak el. Több mint 400 embert fogtak el.","shortLead":"Becslések szerint 100–150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé...","id":"20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99757896-15f8-45bd-a385-5b840e90fb68","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:17","title":"Százezren vonultak Lukasenka rezidenciájához, figyelmeztető lövésekkel fogadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum büszkén mutatta meg egy videóban, hogy mit műveltek a nemzeti konzultációs ívekkel. Ám a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint benézték ezt az akciót. Ám a Kormányzati...","id":"20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59377491-3edb-49e2-977e-40169d755aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6437bcf-0758-4ac1-a34c-0ac62aa092c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Kormanyzati_tajekoztatas_Rogannak_nincs_villaja_a_Momentum_is_rossz_helyre_ontotte_szemetet","timestamp":"2020. szeptember. 13. 15:54","title":"A kormányzat szerint Rogánnak nincs villája, a Momentum is rossz helyre öntötte szemetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]