Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","shortLead":"A munkanélküliségtől való félelem nőtt a lakosság körében.","id":"20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1e201-ed24-4425-b59b-8de96307f908","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Tovabb_csokkent_a_fogyasztoi_bizalmi_index_szeptemberben","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:41","title":"Tovább csökkent a fogyasztói bizalmi index szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Becslések szerint 100–150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé. A menetoszlopokat rengeteg rohamrendőr próbálta feltartóztatni – végül a figyelmeztető lövéseknek és hanggránátoknak állította meg a tiltakozókat. Több mint 400 embert fogtak el.","shortLead":"Becslések szerint 100–150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé...","id":"20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99757896-15f8-45bd-a385-5b840e90fb68","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:17","title":"Százezren vonultak Lukasenka rezidenciájához, figyelmeztető lövésekkel fogadták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65dc7842-7a79-4821-b406-ad9026ead1f3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, hogy nem a földgázvezetékkel kellene foglalkozni, hanem a befolyásos oroszok bankszámláival.","shortLead":"Lehet, hogy nem a földgázvezetékkel kellene foglalkozni, hanem a befolyásos oroszok bankszámláival.","id":"20200913_szankciotudomany_Nord_Stream_Sanctions_Database","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65dc7842-7a79-4821-b406-ad9026ead1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83298a9-7ffe-408d-b3ff-ab65078f53c2","keywords":null,"link":"/360/20200913_szankciotudomany_Nord_Stream_Sanctions_Database","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:00","title":"Megbüntessék-e a németek az oroszokat? A szankciótudománynak van válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai, az európai, a brit és a kínai versenyhatóságnak is rá kell bólintania.","shortLead":"A tervek szerint a következő 18 hónapban egyesül majd az Nvidia és az ARM Holdings, ám erre előbb az amerikai...","id":"20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb49ff3-1492-4ab3-8e9e-244f534c1260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb5b17-bfb5-44ce-bad3-272c26b82898","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_nvidia_arm_softbank_felvasarlas_prcesszor","timestamp":"2020. szeptember. 14. 09:33","title":"Az Nvidia felvásárolja az ARM-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1e149a-094d-4d8a-b5ae-84d2f0caa955","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány napja és csak néhány helyen forgalmazzák még csak a Microsoft kétkijelzős eszközét, a Surface Duót, de annak semmi akadálya, hogy valaki a saját, akár egykijelzős készülékére felvigye az újdonság háttérképeit.","shortLead":"Néhány napja és csak néhány helyen forgalmazzák még csak a Microsoft kétkijelzős eszközét, a Surface Duót, de annak...","id":"20200914_microsoft_surface_duo_hatterkep_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a1e149a-094d-4d8a-b5ae-84d2f0caa955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6542b3-e0fa-4ee7-9ba3-181b5bb83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_microsoft_surface_duo_hatterkep_letoltese","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:03","title":"Ilyen háttérképe keveseknek van: már letöltheti a Microsoft újdonságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6af6710e-b2c7-4fc3-8c58-5b76257e17de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Három hétig tartó szigorú vesztegzárat rendeltek el az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt Izraelben.","shortLead":" Három hétig tartó szigorú vesztegzárat rendeltek el az egyre súlyosabb járványhelyzet miatt Izraelben.","id":"20200913_Harom_hetes_vesztegzarat_rendeltek_el_Izraelben_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6af6710e-b2c7-4fc3-8c58-5b76257e17de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4231633d-f037-4807-9b19-bf12de195045","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Harom_hetes_vesztegzarat_rendeltek_el_Izraelben_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:50","title":"Három hetes vesztegzárat rendeltek el Izraelben a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt mégsem a tajvani TSMC fogja gyártani.","shortLead":"A Qualcomm az év végén mutatja majd be az új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst, és nagyon úgy tűnik, hogy azt...","id":"20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda2ec34-1ea9-4aa0-91ed-6b2c9452509f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465880d-b45d-4a05-9491-ee38034897a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_samsung_processzor_qualcomm_snapdragon_875","timestamp":"2020. szeptember. 14. 11:38","title":"A Samsung gyárthatja a 2021-es androidos csúcsmobilok egyik csúcsprocesszorát, a Snapdragon 875-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett haza vezényelni a diákok egy részét. ","shortLead":"A szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egyik pedagógusának lett pozitív a koronavírus-tesztje, ezért kellett...","id":"20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82ddec5-86a8-47c1-9b7e-cc6447032e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Egy_szombathelyi_iskola_het_osztalyat_kuldtek_karantenba","timestamp":"2020. szeptember. 13. 14:02","title":"Egy szombathelyi iskola hét osztályát küldték karanténba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]