[{"available":true,"c_guid":"a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","shortLead":"A magyar telekommunikációs vállalatok közül elsőként a Vodafone bővítette kínálatát Netflix-előfizetési lehetőséggel.","id":"20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5e47a26-ae13-4b15-b76d-435646fcebc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734e3da5-3dcd-43cb-862e-beda298a948c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_vodafone_tv_netflix_elofizetes_streaming_video","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:03","title":"Bekerült a Netflix a Vodafone kínálatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07934b4a-1a9b-4bf0-a681-6c58d4aa7151","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a törlesztések ütemezése lehet az egyik könnyítés a moratórium lejárta után.","shortLead":"Az MNB ügyvezető igazgatója szerint a törlesztések ütemezése lehet az egyik könnyítés a moratórium lejárta után.","id":"20200915_mnb_moratorium_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07934b4a-1a9b-4bf0-a681-6c58d4aa7151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8345196e-da1b-4a49-a8c2-f27d46acda6b","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_mnb_moratorium_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:12","title":"Már látszik, mi jöhet a hitelmoratórium után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","shortLead":"Alex Honnold neve a Free Solo című, Oscar-díjas dokumentumfilmből is ismerős lehet. ","id":"20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b74e4ad-9aaa-493e-a5ef-0bcf07bd0283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"238bf14d-1b73-429c-bfa0-8da31a0792b9","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Meghazasodott_a_vilag_legbatrabb_sziklamaszoja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:44","title":"Megházasodott a világ legbátrabb sziklamászója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","shortLead":"Igaz, ebből 150 darab készül összesen.","id":"20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62cf1c2f-a0f0-4192-944a-6a3ea1d08f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e3b1fc-1052-4645-b8f3-bf44ffc7db0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200914_Egy_Porschet_lehetne_venni_a_Aston_Martin_jatekszimulatoranak_aran","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:32","title":"Egy Porschét lehetne venni a Aston Martin játékszimulátorának árán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az iskolákat és az óvodákat.","id":"20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4011697-7d87-47c8-8864-11e09cd56d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6774dbd6-af25-4c3a-803c-ceb05b4d7688","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_jarasi_hivatal_ellenores_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:04","title":"A járási hivatalok ellenőrzik az iskolákat, betartják-e a járványügyi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót, mivel annak záróvizsgája már lezajlott. Egyelőre viszont csak az derült ki, hogy az előfeltétel még egy kompetenciamérés, illetve az, hogy a résztvevők a képzéseken munka mellett nem fognak tudni részt venni. ","shortLead":"A jelentkezők nagyon szeretnék már tudni, hogy milyen tényleges szakképzések követik az állami informatikai alapozót,...","id":"20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b60c37-f5dd-4c35-9222-8c0bdf65cea3","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_programozas_informatikuskepzes_felnottkepzes","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:17","title":"Mi kell az állami programozóképzéshez? Vérnyomáscsökkentő, logika, angol nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","shortLead":"Egy Fülöp-szigeteki bíborosról 10 nappal azután derült ki, hogy fertőzött, hogy audiencián volt a pápánál.","id":"20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083c949c-4690-496a-a41c-39659e8e1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b4201-e89c-475a-a42e-220a5743e081","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_ferenc_papa_koronavirusos_biboros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:15","title":"Ferenc pápa egy koronavírusos bíborossal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","shortLead":"A színész nagyon büszke rá, hogy őrséget állhatott az előtetőn. ","id":"20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f69026-935e-4eb7-9a38-393717128c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b7dc0a-e622-41a4-90a4-1df8b575448e","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Mucsi_Zoltan_SZFE","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:04","title":"Mucsi Zoltán: Vidnyánszkynak is nagyon szomorú és kellemetlen lesz az az eszmélés, hogy mennyi kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]