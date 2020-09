Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b","c_author":"Marton Éva","category":"360","description":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd hídmestere, aki rajzfilmesként tervezett nyugdíjba vonulni, de végül mégis apja nyomdokaiba lépett. HVG-portré.","shortLead":"Lányomnak \"szánom\" a Lánchidat, Gergő fiam vehetné át a Margit és az Árpád hidat - mondja Fazekas János, a Lánchíd...","id":"202036_fazekas_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f70816-1664-4437-9923-7db06ab65f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955685de-e72a-4a9e-8b2f-855070cf5a5f","keywords":null,"link":"/360/202036_fazekas_janos","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:00","title":"A Lánchíd hídmestere: Will Smith komoly kellemetlenséget okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430b3930-e261-4d8f-b767-c7cc6b82feaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel két évszázados történetében először szerkesztőségi vezércikkben teszi le voksát az egyik amerikai elnökjelölt mellett a Scientific American tudományos-ismeretterjesztő lap.","shortLead":"Közel két évszázados történetében először szerkesztőségi vezércikkben teszi le voksát az egyik amerikai elnökjelölt...","id":"20200916_scientific_american_vezercikk_donald_trump_joe_biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=430b3930-e261-4d8f-b767-c7cc6b82feaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b0b1a4-f7da-459b-bf0f-08c23dd57006","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_scientific_american_vezercikk_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:03","title":"175 év alatt először: elege van a tudományellenes elnökből, Trump ellenfelét javasolja a Scientific American","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","shortLead":"Az emberek kiszálltak az autókból fotózni, videózni. Az „azonosíthatatlan repülő tárgyat” később azonosították.



","id":"20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e09412b-3588-41b2-b0d0-7e9bfd82412e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5a1d29-6882-43ae-a0a7-6b419175c0f3","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Rengetegen_lattak_UFOt_New_Jersey_felett_videok_is_keszultek","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:00","title":"Rengetegen láttak „UFO”-t New Jersey felett, videók is készültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.","shortLead":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb...","id":"20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdca241-f04b-4dc1-a631-00903d072848","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:55","title":"Letörheti az egekben levő húsárakat a sertéspestis németországi megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","shortLead":"Az új tervezet elfogadása komoly kihívás elé állíthatja az autógyártókat.","id":"20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b969b535-098f-42d2-a115-175a79f1e214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_2_literes_fogyasztasu_autokat_szeretne_az_eu_2030ra","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:41","title":"2 literes fogyasztású autókat szeretne az EU 2030-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","shortLead":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","id":"20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b35bc-eb66-433a-bd80-409b2a7c24f4","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:31","title":"Kígyót használt maszk helyett – a frászt hozta az utasokra ez a brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","shortLead":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","id":"20200915_meleg_kanikula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61703e7-4e6a-44fa-a800-ffcad8248b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_meleg_kanikula","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:11","title":"Akár 33 fok is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus elmondta a vádhatóság képviselőjének, mire emlékszik a mérgezése előttről.","id":"20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851df3e5-3b17-40f6-8a00-a3343ee24a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f8dd2d-83df-4b31-ab0d-b88ceaa2785e","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_alekszej_navalnij_mergezes_uzenet_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 13:42","title":"Navalnij német ügyésszel beszélt és a kórházi ágyáról üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]