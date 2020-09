Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Holnap még akár 31 fok is lehet az országban, aztán egyre inkább ősziesre fordul az időjárás.","shortLead":"Holnap még akár 31 fok is lehet az országban, aztán egyre inkább ősziesre fordul az időjárás.","id":"20200916_Csutortok_hidegfront_hetvege_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5523e5fc-9ff2-4139-98de-8e6c0cc97243","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Csutortok_hidegfront_hetvege_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:16","title":"Csütörtökön érkezik a hidegfront, de a hétvégén érezzük meg leginkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament, a képviselők uniós szankciókat várnak Navalnij megmérgezői és a belarusz elnök ellen.","shortLead":"Állásfoglalást fogadott el az Európai Parlament, a képviselők uniós szankciókat várnak Navalnij megmérgezői és...","id":"20200917Fidesz_kepviselo_Lukasenka_elnok_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88aa050f-8e33-405c-bf24-f8a08ace203c","keywords":null,"link":"/vilag/20200917Fidesz_kepviselo_Lukasenka_elnok_Neppart","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:35","title":"A Fidesz EP-képviselői nem ismerik el Lukasenkát elnöknek, és elítélik Navalnij megmérgezőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","shortLead":"\"Transformerseket\", azaz két horrorkaravánt vettek ki a forgalomból Kiskunfélegyházánál.","id":"20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=238289cc-0b18-49ae-83d7-320b36a1f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551553c-d331-49d3-ab71-323996f7463b","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_transformerse_rendorseg_M5_autopalya","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:27","title":"A rendőröket is meglepte, milyen horrorkaravánt fogtak az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","shortLead":"A hadsereg brutális fellépéséről videó is készült.","id":"20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e32da30e-975f-46a9-9fff-4d862171e94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41171bf-3d57-4bea-ac78-0fdffbebc7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_Brutalisan_megkinzott_es_megolt_egy_meztelen_not_a_mozambiki_hadsereg","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:29","title":"Mozambiki katonák vertek meg, majd lőttek agyon egy nőt – a kormány vizsgálatot ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6133b822-4b70-44cf-af47-d4ffcc31812f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy visszafogott show keretében árulta el új konzolja (illetve konzoljai) árát a Sony magyar idő szerint szerda éjjel. A japán gyártó next-gen masinájára egy meglepetésjáték is készül. ","shortLead":"Egy visszafogott show keretében árulta el új konzolja (illetve konzoljai) árát a Sony magyar idő szerint szerda éjjel...","id":"20200916_playstation_5_ps5_ar_megjelenes_konzoljatek_konzol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6133b822-4b70-44cf-af47-d4ffcc31812f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf6fe0-3141-4e3f-a8f2-bd331a6aa5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_playstation_5_ps5_ar_megjelenes_konzoljatek_konzol","timestamp":"2020. szeptember. 16. 23:55","title":"Megvan, mennyibe kerül a PlayStation 5, és az is, mikortól lesz kapható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne egy intenzív ágyra, jelenleg ennek a közelében sem járunk.","shortLead":"A Transzlációs Medicina Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegyi Péter szerint tulajdonképpen hat nővér kéne...","id":"20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94190c5-8d2b-48d1-9f5a-a943eceac0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetogep_szemelyzet_szakapolo","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:30","title":"Mindegy, hány lélegeztetőgépünk van, ha nincs hozzá szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","shortLead":"A létesítmény uniós pályázat keretein belül készülhet el, és uniós központi bázis is lenne.","id":"20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb476c-c57d-4352-82b5-5e2b21619bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_koronavirus_lelegezteto_gepek_raktar_resceu","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:06","title":"Raktárt építenek a lélegeztetőgépeknek, 2,5 milliárdot ad rá a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]