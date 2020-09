Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A koronavírus kimutatását célzó PCR-tesztért azoknak kell majd fizetniük, akiknek a saját döntése, hogy elmennek a mintavételre – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videójában.

Dömötör Csaba felidézte: a kabinet a héten arról döntött, hogy hatósági árat vezet be a PCR-tesztre. Ez 19 500 forint lesz, ami tartalmazza a mintavétel és a vizsgálat díját is. (Ez ugyan jóval olcsóbb az állami intézmények által eddig kért összegnél, de van olyan magánlabor, ahol jóval kedvezőbb árat is kínáltak, igaz speciális feltételekkel.)

Fontos tudnivaló, hogy amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság rendeli el protokoll alapján, akkor továbbra sem kell majd fizetni – emelte ki az államtitkár, megjegyezve, hogy eddig 580 ezer mintát vettek Magyarországon, jórészt ingyenesen.

A hatósági ár azokra fog vonatkozni, akik önszántukból kérnek PCR-tesztet, például hogy külföldről hazatérve két negatív eredménnyel "kiszabaduljanak" a hatósági házi karanténból. A cél az, hogy senki ne tudjon "nyerészkedni" a teszteken, a kormánydöntés ezt szolgálja – hangoztatta Dömötör Csaba.