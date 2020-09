Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46298e7b-7941-409e-8916-332c864e1111","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csendesebb és hangosabb beszélgetéssel is terjeszthető a koronavírus, ám ha valaki maszkot hord, és jól szellőző területen tartózkodik, a kockázat nagyban csökkenthető – ez derül ki abból az ábrából, amelyet a Synlab akkreditált magánlabor szakmai vezetője tett közzé a Facebookon. ","shortLead":"Csendesebb és hangosabb beszélgetéssel is terjeszthető a koronavírus, ám ha valaki maszkot hord, és jól szellőző...","id":"20200915_koronavirus_fertozes_kockazata_belter_kulter_arcmaszk_beszelgetes_latkoczy_krisztina_synlab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46298e7b-7941-409e-8916-332c864e1111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4bc5f9-4aef-4170-8782-d9b37b585147","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_koronavirus_fertozes_kockazata_belter_kulter_arcmaszk_beszelgetes_latkoczy_krisztina_synlab","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:18","title":"Ebből a magyar nyelvű ábrából azonnal megérti, hol mennyit kockáztat maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és határvédelmi hivatal megbízottja.","shortLead":"Nem engednék az országba azokat az árucikkeket, amik a kínai munkatáborokhoz köthetőek – közölte az amerikai vám- és...","id":"20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f06bf3d-8c34-4b70-91ef-cdc92fe9d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2ff9945-8cec-4930-8fa2-89ba9e73f88f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_ujgurok_kenyszermunka_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:24","title":"Tiltólistára tenné az ujgur kényszermunkával készült termékeket az Egyesült Államok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője. Sikeresnek mondható élete volt, oldalán előbb egy repülőtiszt férjjel, majd egy régésszel. Jelenlétével még II. Erzsébet is megtisztelte egyszer. Minden idők legnagyobb bestseller írójára emlékezünk. ","shortLead":"Százharminc éve, 1890. szeptember 15-én született Agatha Christie, a krimi műfajának koronázatlan királynője...","id":"20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66e9c94-3223-492c-9c30-56e835bfe2f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d752f54c-c050-415a-a193-4c83cd6e6cea","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Nemcsak_a_bestsellerekhez_a_mergekhez_is_igen_jol_ertett__130_eves_lenne_Agatha_Christie","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:05","title":"Nemcsak a bestsellerekhez, a mérgekhez is igen jól értett – 130 éves lenne Agatha Christie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást.","id":"20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45d8d8fa-d713-4164-bb9d-07d54d7f8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aecb40-b524-4a91-b141-23d63cc3863b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200915_tanuskodnia_kell_a_budakeszi_3ds_zebra_keszitojenek","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:59","title":"Tanúskodnia kell a budakeszi 3D-s zebra készítőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon hogy került oda?","shortLead":"Vajon hogy került oda?","id":"20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44b992d-a8dd-4ad1-b2e5-5e3915544715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c950d4-4b7c-4731-93ed-bc3dc5ebbda1","keywords":null,"link":"/elet/20200916_macska_szorult_helyzet_esocsatorna_mentes_tuzoltok","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:42","title":"Fejjel lefelé ereszcsatornába szorult macskát mentettek a kiskőrösi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","shortLead":"Ami következetlenségnek tűnt az iskolai koronavírusos esetek kezelésében, valójában inkább csak a hivatalok lassúsága.","id":"20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8615f25-193a-46f3-acca-e1b4c4c57c35","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_az_iskolakban_fertozes_oktatatas_emmi_tankerulet","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:01","title":"Iskolai koronavírus-fertőzések: működnek a hivatalok, de nem sietik el a döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","shortLead":"Pintér Sándor javaslatára küldik el a titkosszolgálat főigazgatóját.","id":"20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ece1024-f3ba-4b2d-8fd8-b64410758c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Orban_menesztes_Alkotmanyvedelmi_Hivatal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:45","title":"Orbán menesztette az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy nem akar élni vele, de azért megjegyezte: tűrhetetlen, hogy az uniós partnerek úgy hiszik, feldarabolhatják az országot.","shortLead":"A brit miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy nem akar élni vele, de azért megjegyezte: tűrhetetlen...","id":"20200914_brexit_boris_johnson_torveny_parlament_backstop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1008d524-fc9c-4ccc-8283-2bcd6c2b8a3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_brexit_boris_johnson_torveny_parlament_backstop","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:27","title":"Johnson szerint csak biztosítási kötvény a Brexit-megállapodást átíró törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]