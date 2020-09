Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kongresszusi küldöttek egy része a közelmúlt eseményei miatt tiltakozik.","shortLead":"A kongresszusi küldöttek egy része a közelmúlt eseményei miatt tiltakozik.","id":"20200916_MSZP_tuntetes_Buda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=292543a3-e509-431a-83db-7b1071f7b390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65fa93-53d7-4016-8b7a-17371a3c088e","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_MSZP_tuntetes_Buda","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:33","title":"MSZP-sek tüntetnek MSZP-sek ellen Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi állati hímivarsejtjeit fedezték fel paleontológusok egy mianmari borostyánkőben.","shortLead":"A világ legrégebbi állati hímivarsejtjeit fedezték fel paleontológusok egy mianmari borostyánkőben.","id":"20200916_borostyanko_himivarsejt_kagylosrak_spermium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1997e381-af26-46cb-9302-39dc29e1c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_borostyanko_himivarsejt_kagylosrak_spermium","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:03","title":"100 millió éve élt állat hímivarsejtjeit találták meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65375a2-364e-44db-bf30-41884321dd19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt lottózóban telefonos bejelentkezés után lehetett kábítószerhez jutni.","shortLead":"A volt lottózóban telefonos bejelentkezés után lehetett kábítószerhez jutni.","id":"20200916_trafik_drog_ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f65375a2-364e-44db-bf30-41884321dd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8db407-8c20-4bcf-affa-1e418f7e03d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_trafik_drog_ferencvaros","timestamp":"2020. szeptember. 16. 18:31","title":"Egy trafikban árultak drogot Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd07d4-aade-48e1-b519-23f2643c52d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A visszaélés miatt az egyetem megteszi a szükséges lépéseket.","shortLead":"A visszaélés miatt az egyetem megteszi a szükséges lépéseket.","id":"20200915_csalok_adathalaszat_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24bd07d4-aade-48e1-b519-23f2643c52d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3e2079-54d9-4c9b-b8d7-4c8c605be53d","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_csalok_adathalaszat_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 15. 14:59","title":"Vigyázat, csalók élnek vissza a Semmelweis Egyetem nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34501b67-240b-4be0-91ad-b5b001951871","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"75 évesen, koronavírusban hunyt el Momcilo Krajisnik, a boszniai szerb parlament volt házelnöke. 