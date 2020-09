Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kezdeményezi Kozma Ákosnál a Magyar Helsinki Bizottság, hogy indítson vizsgálatot a hírhedt 33-as cikk miatt.","shortLead":"Kezdeményezi Kozma Ákosnál a Magyar Helsinki Bizottság, hogy indítson vizsgálatot a hírhedt 33-as cikk miatt.","id":"20200917_helsinki_transznemuek_33as_cikk_ombudsman_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93ee4-06f0-4779-90f8-179c2568be0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_helsinki_transznemuek_33as_cikk_ombudsman_kerelem","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:02","title":"Helsinki: Ombudsmani vizsgálat kell a transzneműek jogfosztása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de97612b-26be-4903-b934-821064c41004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét rekordot döntött a vírus.","shortLead":"Ismét rekordot döntött a vírus.","id":"20200918_Koronavirus_941_uj_fertozott_hat_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de97612b-26be-4903-b934-821064c41004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47096a7d-0f6f-4fcf-9381-fb5185118685","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Koronavirus_941_uj_fertozott_hat_halott","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:01","title":"Koronavírus: 941 új fertőzött, hat halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9447a32e-82d8-4cab-b0c0-922e0f839530","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiszabadult emberek azt mondták a rendőrségnek, féltették az életüket a szellőzés nélküli kocsiban.","shortLead":"A kiszabadult emberek azt mondták a rendőrségnek, féltették az életüket a szellőzés nélküli kocsiban.","id":"20200916_43_illegalis_bevandorlo_szabadult_ki_egy_hutokamionbol_Becs_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9447a32e-82d8-4cab-b0c0-922e0f839530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310c372a-794b-4f95-a1b6-7a0f6d5fb45f","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_43_illegalis_bevandorlo_szabadult_ki_egy_hutokamionbol_Becs_mellett","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:52","title":"43 illegális bevándorló szabadult ki egy hűtőkamionból Bécs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","shortLead":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","id":"20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413395a7-db38-4fad-a9bf-8bd5e16fb024","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:34","title":"Üzemeltetőt keres a BKK a Bubinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani egy szülőt a kardiológiai intézetben. ","shortLead":"Se a látogatási tilalom, se a koronavírus miatt bevezetett intézkedések, de még a biztonsági őr sem tudott megállítani...","id":"20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b57a864-e7e6-45de-b5ee-3305b59ba019","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_gottsegen_biztonsgi_or_verekedes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:07","title":"Maszk nélkül viharzott be a Kardiológiai Intézetbe, a biztonsági őrt is megütötte egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji járványcsúcs mögött – véli egy szakértő. Az időzítés azért lenne ideális, mert akkor nem csúszna össze az erős koronavírus-járvány az éves influenzával. ","shortLead":"Egy gondosan megválasztott stratégia állhat az Orbán Viktor miniszterelnök által bemondott december végi, január eleji...","id":"20200918_Orban_koronavirus_jarvanygorbe_jakab_ferenc_nepusz_tamas_tetozes_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"019b37c1-c586-4c22-ba72-bc43bfe0416c","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_koronavirus_jarvanygorbe_jakab_ferenc_nepusz_tamas_tetozes_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 18. 06:30","title":"Tudatosan tervezhet Orbán: A komolyabb influenzaszezon elé lőtték be a járványcsúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9de2c2b-acde-489d-b80e-867d4d89d2e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselők október 23-n az MTVA székházánál terveznek tüntetni.","shortLead":"A független képviselők október 23-n az MTVA székházánál terveznek tüntetni.","id":"20200917_hadhazy_akos_szel_bernadett_kerdoiv_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9de2c2b-acde-489d-b80e-867d4d89d2e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871fef5c-82cb-44b6-b20b-c5c990c434f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_hadhazy_akos_szel_bernadett_kerdoiv_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2020. szeptember. 17. 17:29","title":"Hadházy és Szél elvitte a kormány „manipulációs íveit” Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland GalaxyClub már tudni véli, mekkora kapacitással bíró akkumulátor kerül majd a Galaxy S21 Ultrába.","shortLead":"A holland GalaxyClub már tudni véli, mekkora kapacitással bíró akkumulátor kerül majd a Galaxy S21 Ultrába.","id":"20200917_samsung_galayy_s21_ultra_akkumulator_kiszivargott_informacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57d0c76-7df2-4e7f-9ce7-39b88af74ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_samsung_galayy_s21_ultra_akkumulator_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. szeptember. 17. 08:33","title":"Nem lesz túl nagy meglepetés a Samsung Galaxy S21 Ultra akkumulátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]