Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vesztegetéssel házaló csalók és vesztegetni vágyó áldozataik buktak le.","shortLead":"Vesztegetéssel házaló csalók és vesztegetni vágyó áldozataik buktak le.","id":"20200917_ugyeszseg_nav_vesztegetes_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432e81ce-b85b-4683-bb05-e39aa72227ff","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ugyeszseg_nav_vesztegetes_atveres","timestamp":"2020. szeptember. 17. 12:20","title":"Vesztegetést ígértek, de elrakták a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fertőzött diák miatt rendelték el a távoktatást.","shortLead":"Egy fertőzött diák miatt rendelték el a távoktatást.","id":"20200916_karanten_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82457380-8832-43de-9088-d7d87e7ac88a","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_karanten_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:28","title":"Karanténba került két osztály egy budapesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","shortLead":"Debrecen és Veszprém is a drágább városok között van. ","id":"20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b8b3c1-69fa-4a49-bbcb-969aeb10315d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_22_millio_forintnal_is_dragabb_egy_panel_Sopronban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 13:27","title":"22 millió forintnál is drágább egy panel Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén megugrott az igénylések száma.","shortLead":"Idén megugrott az igénylések száma.","id":"20200916_Meghosszabbitottak_a_diakhitel_igenylesenek_hataridejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed411201-110e-4c34-a57d-4211831a5e0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Meghosszabbitottak_a_diakhitel_igenylesenek_hataridejet","timestamp":"2020. szeptember. 16. 12:27","title":"Meghosszabbították a diákhitel igénylésének határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt.","shortLead":"Némi kergetőzés után sikerült elkapni a górugrányt.","id":"20200916_kenguru_miskolc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6783f636-c81c-4e6a-b565-f811bed334e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac76af1e-8560-4722-aa7a-8b8c99877b0f","keywords":null,"link":"/elet/20200916_kenguru_miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 16. 21:14","title":"Elkapták a szökött miskolci kengurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","shortLead":"A Molde tizenegyesekkel búcsúztatta az azeri Qarabagot.","id":"20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70df3da2-d976-425e-9dfd-ccbbd7b99117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1e89bd-d73a-4762-a1c4-81cb3f4a23f2","keywords":null,"link":"/sport/20200917_Norveg_csapat_Fradi_BL","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:09","title":"Norvég csapaton kell túljutnia a Fradinak a BL-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","shortLead":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","id":"20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22950535-f023-4424-a253-203c0f33649d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:55","title":"Orbán meghívta Magyarországra az új japán miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet a környezeti szempontokra fittyet hányó pénzembereknek. Nekik is üzent Orbán Viktor az augusztus 7-én aláírt kormányrendelettel.","shortLead":"Az ellenállás kis körei lettek a befektetőket mágnesként vonzó kies falvak és városkák lakói, sorra mondanak nemet...","id":"202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359c0194-e881-4e44-ace1-538873b8df86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4565697d-670e-4778-afb4-449b40274aa1","keywords":null,"link":"/360/202038__lazado_falvak__civilek_es_befektetok__orban_csodaszere__kilatastalan_panorama","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:00","title":"Lázadnak a balatoni falvak, de bizonyos befektetőkkel szemben védtelenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]