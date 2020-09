Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cf6c16-29f9-4b0b-945c-90becb558a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. ","shortLead":"Ilyen az, amikor egy minden földi jóval ellátott luxusautóból lecsupaszított változat készül. ","id":"20200921_igy_mutatna_a_lemezfelnis_fapados_uj_mercedes_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57cf6c16-29f9-4b0b-945c-90becb558a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074cb25a-410e-4790-9a77-bd68b33ea858","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_igy_mutatna_a_lemezfelnis_fapados_uj_mercedes_sosztaly","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:59","title":"Így mutatna a lemezfelnis fapados új Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"","category":"kkv","description":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja a maszkhasználatot: azt már nemcsak a közösségi közlekedési eszközökön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező lesz hordani, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik - közölte a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"A MÁV-Start és a Volánbusz a napokban megjelent kormányrendelet értelmében hétfőtől tovább szigorítja...","id":"20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefe8e11-7cf1-4bd0-93bd-b9bc8eb465bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Hetfotol_jon_a_szigor_a_tomegkozlekedesben_mar_nem_eleg_a_sal_vagy_a_kendo","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:59","title":"Hétfőtől jön a szigor a tömegközlekedésben, már nem elég a sál vagy a kendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Petrov Iván is indul a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöki posztjáért a szervezet jövő vasárnapi tisztújító közgyűlésén.","id":"20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186e3a40-28ad-4d7c-b31c-227aac1d24d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af4396b-47fe-424f-a2ec-1ae37ca3c643","keywords":null,"link":"/sport/20200919_Verseny_lesz_az_uszoszovetseg_vezeteseert","timestamp":"2020. szeptember. 19. 15:50","title":"Verseny lesz az úszószövetség vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minél idősebb valaki, annál inkább vásárol és fogyaszt hazai élelmiszert - derül ki az óbudai Egyetem kutatásából. A kutatók szerint a fiatalabbak bizonytalanok ebben ezért megszólításuk sokat segíthetne a hazai élelmiszerek népszerűsítésében.","shortLead":"Minél idősebb valaki, annál inkább vásárol és fogyaszt hazai élelmiszert - derül ki az óbudai Egyetem kutatásából...","id":"20200920_elemiszerfogyasztas_hazai_fiatalok_idosek_kutatas_obudai_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee335359-0a6f-4585-a787-4b276d690e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3c4e2f-5ce6-4e2d-8be4-1e11556f3c6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_elemiszerfogyasztas_hazai_fiatalok_idosek_kutatas_obudai_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:45","title":"Az idősebbek több hazait esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","shortLead":"Az oltás önkéntes és ingyenes lesz, a szülők beleegyezése szükséges hozzá.","id":"20200921_Kasler_hpv_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb05f8da-db9a-42b6-b5d8-4a69ee7e9a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396b5208-69ba-4e81-8ae9-11cc6fea1694","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Kasler_hpv_oltas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:23","title":"Kásler: Ősztől a hetedikes fiúk is megkaphatják a HPV-elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Mercédesz írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6892a645-9cb2-45d7-babf-bd2e72b998f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5341015a-e8da-4b7f-a055-75a82f169a2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200920_A_fuggoseget_nem_lehet_levenni_mint_egy_kabatot","timestamp":"2020. szeptember. 20. 20:15","title":"A függőséget nem lehet levenni, mint egy kabátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]