[{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket, akik a nyugatiaknál kevésbé feszegetik a versenyjogi kérdéseket. ","shortLead":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket...","id":"201947_csung_adinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48890fbf-e402-4971-901b-5ef40c486b76","keywords":null,"link":"/360/201947_csung_adinasztia","timestamp":"2019. november. 21. 15:05","title":"Nyüzsögnek Magyarországon a kínai vállalatok, az oligarchák tárt karokkal várják őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","id":"20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc23b30-f5ed-463f-bca0-3b2a0d14bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"Tusk: Január végéig eldől a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec22635-677d-425f-9356-afc765b5788d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmentője meglátogatta a kórházban azt a koalát, amelyet korában blúzába tekerve mentett ki a lángok közül. Az állat több helyen súlyosan megégett, de most már jó kezekben van.\r

Az állat...","id":"20191120_koala_ausztralia_bozottuz_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ec22635-677d-425f-9356-afc765b5788d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a10076-4436-4ff1-a7b8-9a9ea02d77f5","keywords":null,"link":"/elet/20191120_koala_ausztralia_bozottuz_korhaz","timestamp":"2019. november. 20. 16:43","title":"Most már nyugodtan nassol a kórházban a megpörkölődött koala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt egy gyors próbát tettünk a tisztán elektromos változatban is elérhető típussal.","shortLead":"A PSA konszern szemrevaló kisautójának új generációja mostantól hazánkban is elérhető, az alaposabb teszt előtt...","id":"20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a499e75b-b4e1-4616-9df9-332855d7379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dc7711-1880-4d10-afb1-eebc07598595","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_magyarorszagon_a_teljesen_uj_peugeot_208__kiprobaltuk","timestamp":"2019. november. 20. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Peugeot 208 - kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf653b4-e41d-4e1e-b582-31f7d26e01ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a klímaválságról, és hogyan oldanák meg a környezetszennyezés problémáját. Tanulságos tükröt tartottak elénk. Ma van a gyerekjogok világnapja.","shortLead":"Gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a klímaválságról, és hogyan oldanák meg a környezetszennyezés...","id":"20191120_Ha_elromlik_a_Fold_akkor_meghalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf653b4-e41d-4e1e-b582-31f7d26e01ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cddaba4-4ca4-4705-9537-f875240b9e07","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Ha_elromlik_a_Fold_akkor_meghalunk","timestamp":"2019. november. 20. 20:00","title":"„Ha elromlik a Föld, akkor meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós szolgáltatását.","shortLead":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós...","id":"20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a2177f-9261-4d81-ba07-4f163977af76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","timestamp":"2019. november. 20. 19:03","title":"Ingyen hallgathat zenét számítógépén és telefonján, csak be kell regisztrálnia az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is létező autóipari fejlesztéseket.","shortLead":"KITT a beszélő autó, akit csak „pajtinak” hívott Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is...","id":"20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c229ce18-edfd-4073-8614-267f7c67f4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a728d5f9-ed49-4676-a5a1-1749d25737a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_Ot_technologia_David_Hasselhoff_autojabol_ami_meg_is_valosult","timestamp":"2019. november. 20. 08:51","title":"Öt technológia David Hasselhoff autójából, ami meg is valósult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","shortLead":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","id":"20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252b41-b036-44dc-8a1b-fa6f1aa9ccf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","timestamp":"2019. november. 21. 07:14","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Kengyel polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]