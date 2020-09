Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 113 ezren fertőződtek meg koronavírussal Romániában, és eddig 4458-an haltak meg.","shortLead":"Már több mint 113 ezren fertőződtek meg koronavírussal Romániában, és eddig 4458-an haltak meg.","id":"20200921_romania_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9562a81-5687-45c8-b4a8-ef89044c576b","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_romania_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:29","title":"Romániában hirtelen csökkent a napi fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","shortLead":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","id":"20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df4072-9964-4b7a-9050-088bb2aedaf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:26","title":"Navalnij a ruháit követeli Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét a rendszerváltás előtti időkre emlékezteti a tárca gyakorlata.","shortLead":"A legnagyobb magyar újságírószervezet figyelmét sem kerülte el a külügyminisztérium adatgyűjtése. A MÚOSZ elnökét...","id":"20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4711358-c814-4ba4-acb5-352584285945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671511ee-00c9-4fe1-b933-069a24954ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_szijjarto_muosz_ujsagirok_listazasa_nyilt_level","timestamp":"2020. szeptember. 22. 15:56","title":"Szijjártótól vár válaszokat az utazó újságírók listázása miatt a MÚOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","shortLead":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","id":"20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607a158-dd18-4dc2-91cc-3fa3a5e5969c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:45","title":"Retro húrokat penget ez a Ferrari-alapú új sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","shortLead":"A férfi felesége hunyt el a karambolt követően.","id":"20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01323ba-fe7c-4cc1-a12b-4c83dc282fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Halalos_balesetet_okozott_az_autopalya_felhajtonal_tolato_idos_sofor","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:19","title":"Halálos balesetet okozott az autópálya-felhajtónál tolató idős sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. szeptember. 22. 07:30","title":"„Irigy lennék, ha nem nekünk adatott volna meg ez az évad” – interjú a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza, aki abból vásárolt.","shortLead":"Blokk nélkül is visszaadja az Auchan a saját márkás csirkemellet, arra kérik a vásárlókat, hogy mindenki vigye vissza...","id":"20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e414379c-2dde-4b8f-aea8-3fd96eee94c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d9a086-4e16-4efe-a2b5-2c3c85775c50","keywords":null,"link":"/kkv/20200921_Auchan_szalmonella_csirke_visszahivas","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:38","title":"Csirkemellet hív vissza az Auchan, mert szalmonellát találtak a töltelékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést a hvg.hu-n nézhetik végig.\r

\r

","shortLead":"A Magyarországon is népszerű orosz író interjújával nyit az idei különleges PesText fesztivál. A videós beszélgetést...","id":"20200922_Borisz_Akunyin_Embereket_erovel_osszetartani_nem_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151d8669-f1d3-4140-ae8a-977f4cacf4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0db36a-45b3-4a1b-bf07-ff95a50ef6d1","keywords":null,"link":"/kultura/20200922_Borisz_Akunyin_Embereket_erovel_osszetartani_nem_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:14","title":"Borisz Akunyin: „Embereket erővel összetartani nem lehet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]