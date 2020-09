Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","shortLead":"Ha van életképes szabad sajtó, a szereplői között folyó versenynek csak a hazugsággyár lehet a vesztese.","id":"20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425a6044-fd60-4dab-b812-45f9fc1b4009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9cf4ed-c90c-4042-9a1c-7237171a6c04","keywords":null,"link":"/360/20200923_Versenyezzunk__Gergely_Marton_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:55","title":"Versenyezzünk! – Gergely Márton a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","shortLead":"A szivárogtatók szerint négy új mobilt is bemutat októberben az Apple, az egyik pedig pusztán a neve miatt is érdekes.","id":"20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4c733f7-66bf-4ea9-9960-b4c9db534cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b05c1f7-d124-46c7-84c9-ba8d25f6c621","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_apple_iphone_12_mini_bemutato_oktober","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:33","title":"iPhone 12 mini – így hívják állítólag az Apple idei egyik új mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában, ami egy kis trükkel lehetővé teszi, hogy egy videohívás résztvevői különleges környezetet teremtsenek maguk köré.","shortLead":"A Microsoft hamarosan minden Teams-felhasználó számára elérhetővé tesz néhány újdonságot a Together névű funkciójában...","id":"20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4285f57f-29c4-487e-a3ac-1dcd31f545cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_microsoft_teams_csoportos_videohivas_together_mode","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:03","title":"Látványos újdonságokkal bővült a Microsoft Teams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Három megyére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666d00e0-4dad-467b-9ba8-c7b1d5e8c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Alaposan_megvaltozik_az_idojaras_kedden","timestamp":"2020. szeptember. 22. 06:15","title":"Alaposan megváltozik az időjárás kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger medencéjében, mert a jég fogságába esett. ","shortLead":"A hatalmas STS Sedov vitorláshajó elődje 142 évvel ezelőtt még 11 hónapot volt kénytelen vesztegelni a Jeges-tenger...","id":"20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704de033-5cf9-4ab1-9549-a6461dfa8134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad010f-714b-47fd-bb01-20af7cb58bfa","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Ugy_szelt_at_harom_eszaki_tengert_az_oriasi_vitorlashajo_hogy_a_jegnek_nyoma_sem_volt","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:40","title":"Úgy szelt át három északi tengert egy vitorlás, hogy a jégnek nyoma sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint foglalkozási megbetegedésnek számít az iskolai koronavírus-fertőzés.","id":"20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211f57a7-082f-41da-8d6c-8a7295257ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Emmi_tappenz_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:34","title":"Emmi: Jár a teljes táppénz a munkahelyükön megfertőződő pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor olyan alkalmazások kerülnek fel az appboltokba, melyek célja, hogy bevételt termeljenek készítőjüknek. Ezt azonban nem mindig tisztességes módon teszik, a terjesztésük pedig kimondottan aggályos is lehet. Kiberszakértők most rá is bukkantak néhány ilyen szoftverre – egy gyermek segítségével.","shortLead":"Sokszor olyan alkalmazások kerülnek fel az appboltokba, melyek célja, hogy bevételt termeljenek készítőjüknek. Ezt...","id":"20200923_veszelyes_alkalmazas_ios_android_gyermek_adware_rejtett_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631685b-90b4-4e7e-a37b-c5f6bf0dfeba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_veszelyes_alkalmazas_ios_android_gyermek_adware_rejtett_reklam","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:03","title":"Egy kislány jelzett, hogy valami gond van, 11 alkalmazást azonnal törölni kell a telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7a780f-754d-4248-a137-b9e6022c967c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük.","shortLead":"Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos...","id":"20200922_9_meterrel_a_fold_felett_logok_egy_keresztrol_Hogy_a_fenebe_kerultem_ide__Eric_Idle_eletutja_1_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e7a780f-754d-4248-a137-b9e6022c967c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9fc468-366a-403b-b33f-48f6ef6b468b","keywords":null,"link":"/360/20200922_9_meterrel_a_fold_felett_logok_egy_keresztrol_Hogy_a_fenebe_kerultem_ide__Eric_Idle_eletutja_1_resz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 19:00","title":"„9 méterrel a föld felett lógok egy keresztről. Hogy a fenébe kerültem ide?” – Eric Idle életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]