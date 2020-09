Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zdenek Bakala a kormányközeli lap szerint a cseh Soros, mert neki is van alapítványa, és megjelent egy konferencián, ahol Soros György is. A dilivonaton nincsen fék.","shortLead":"Zdenek Bakala a kormányközeli lap szerint a cseh Soros, mert neki is van alapítványa, és megjelent egy konferencián...","id":"20200923_zdenek_bakala_telex_cseh_milliardos_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8a1898-aa9b-44ad-a867-e4e30d390189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a5c6dd-4f2d-4f80-a002-e9f65a4c06ab","keywords":null,"link":"/kkv/20200923_zdenek_bakala_telex_cseh_milliardos_tamogatas","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:51","title":"A Magyar Nemzet kikutatta, hogy van még egy Soros, és ő pénzeli a Telexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) hatásköréből.","shortLead":"Övé a család- és az ifjúságpolitika, a szociál- és nyugdíjpolitika nagy része. Mindez kikerül az Emberi Erőforrások...","id":"20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56233618-5a36-4ab3-9539-6f44350f1d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9eca5e-a7dd-4d2c-98d8-d5e17cd7670a","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_feladat_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:27","title":"Felsorolni is nehéz, annyi feladatot kapott Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A SZÉP-kártyák kiadásával volt adós a bank száz ügyfélnél. Valakihez késve juttatták el, míg más meg sem kapta.","shortLead":"A SZÉP-kártyák kiadásával volt adós a bank száz ügyfélnél. Valakihez késve juttatták el, míg más meg sem kapta.","id":"20200923_jegybank__MKB_Bank_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8895bd03-ce5a-4597-8b37-55bab88ffad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc55ecf-de53-45dc-bfde-1702605f07b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_jegybank__MKB_Bank_birsag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:06","title":"Négymillió forintra büntette az MKB Bankot a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","shortLead":"Kijött a Time magazin szokásos évi listája a világ 100 legbefolyásosabb emberéről. ","id":"20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebdad18a-1662-4404-9213-aa6fa661eb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5f4c8d-42d5-416f-9f55-d95ebf237817","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Egy_intenzives_apolo_is_az_ev_100_legbefolyasosabb_embereinek_egyike","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:40","title":"Egy intenzíves ápoló is az év 100 legbefolyásosabb embereinek egyike lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal növelhetik a létszámot az idei utolsó negyedévben.","shortLead":"Míg a közepes és mikrovállalatok körében stagnálás, vagy még több elbocsátás várható, addig a nagyok 5 százalékkal...","id":"20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cf34db-498d-4fe0-8471-cd0f92d50795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_munkaltatok_munkaeropiaci_valtozasok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:38","title":"Trendforduló a munkaerőpiacon: a nagyvállalatok lassan újra bővítenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és a házhozszállításra.","shortLead":"Az utcai drogkereskedelmet a kijárási korlátozások ugyan korlátozták, de a dílerek átálltak az online piacra és...","id":"20200922_drogkereskedelem_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649a14be-6b04-4699-b632-3e96af9b4492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b15a71f-9a3b-44a1-bb20-1b53a8bad13d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200922_drogkereskedelem_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 22. 20:25","title":"Nem rázta meg a járvány a drogkereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott. Végül egy spektrumanalizátorral derítették ki, miért.","shortLead":"A szolgáltató már kábelt is cserélt a walesi Aberhosan nevű faluban, de az internetszolgáltatás továbbra is akadozott...","id":"20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93174b8f-25bc-4058-a970-7826eed546d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcae8e6-9688-4c00-be61-76cdc3b360e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_savszelesseg_internet_televizio_szolgaltatas_kimaradasa","timestamp":"2020. szeptember. 22. 16:03","title":"Bekapcsolták a régi tévét, az egész faluban elment az internet – 18 hónapon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya türelmesen ült, a mocsai férfi mégis rálőtt.","shortLead":"A kutya türelmesen ült, a mocsai férfi mégis rálőtt.","id":"20200924_felfuggesztett_bortonbuntetes_mocsa_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a3460ad-1b96-4614-978d-2967df50efa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886dc533-2614-43a1-9cd6-153b2a3b7d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_felfuggesztett_bortonbuntetes_mocsa_allatkinzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:20","title":"Légpuskával lőtte meg a szomszéd kutyáját, felfüggesztettet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]