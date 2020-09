Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig észrevehető mozdulatnak elemi ereje van Horvát Lili filmjében, a mi gyomrunk is összeszorul az izgalomtól. És ami még jobb: nemcsak ez a pillanat, de az előtte és az utána lévők sem eresztenek. Kritika a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmről.","shortLead":"A filmidő felénél váratlanul megérinti egymást a két ember, akik addig titkon vágytak a másikra. Ennek az apró, alig...","id":"20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ecabe-77ad-4365-8755-5c864731c176","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Van_a_szerelemnek_egy_eloszobaja_ahol_a_jozan_esz_csodot_mond","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:00","title":"Van a szerelemnek egy előszobája, ahol a józan ész csődöt mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lisztarány megjelölésével voltak gondok, az egyik kenyérben pedig túl sok só volt.","shortLead":"A lisztarány megjelölésével voltak gondok, az egyik kenyérben pedig túl sok só volt.","id":"20200923_teljes_kiorlesu_kenyer_nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44f6e9ab-a503-4cfb-a9b0-5238a1593d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9af0e4-cfd2-41db-b4a2-e77d72cd7b0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_teljes_kiorlesu_kenyer_nebih","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:36","title":"18 teljes kiőrlésű vagy Graham-lisztes kenyérből 11-nél találtak hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt. A bejelentés utáni tüntetés alatt meglőttek két rendőrt.","shortLead":"Az intézkedésben részt vevő három rendőr közül csak egy ellen emeltek vádat, gondatlan veszélyeztetés miatt...","id":"20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a328fa4b-78b2-44a0-997f-aa2e24d2be28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a614a6be-ef01-4623-b7c7-2f7bee411a8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_louisville_breonna_taylor_vademeles_meglott_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Vádemelésig jutott a házkutatás közben agyonlőtt Breonna Taylor ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Már miniszterként kivívta volt és jelenlegi gyülekezete jóindulatát a most püspökségre készülő Balog Zoltán: református temploma orgonájára a tárcája alá tartozó Erzsébet-utalványos cég 120 millió forintot adott.\r

","shortLead":"Már miniszterként kivívta volt és jelenlegi gyülekezete jóindulatát a most püspökségre készülő Balog Zoltán: református...","id":"202039__balog_zoltan__kreativ_penzszerzes__erzsebetutalvany__orgona_aga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=557969a6-031d-4072-bbf7-02335771a7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbf86c6-7f51-40c4-9120-87ae76982be6","keywords":null,"link":"/360/202039__balog_zoltan__kreativ_penzszerzes__erzsebetutalvany__orgona_aga","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:00","title":"Amikor a most püspökjelölt Balog minisztersége alatt jutott 120 millió a gyülekezetének orgonájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd részt az eseményen.","shortLead":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd...","id":"20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0726079f-939a-4c0e-b810-6d0c87decd98","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:02","title":"Hatalmas közös hadgyakorlatot tart Kína és Oroszország, bevonták Fehéroroszországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","shortLead":"A korábban harminc évig kormányzó Djukanovic ellenzékbe került.","id":"20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebdca3c9-4aca-4113-9740-430966eb43e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3cd666-6816-4053-9726-2068aa2206ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_Megalakult_az_uj_montenegroi_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 23. 21:18","title":"Megalakult az új montenegrói parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","shortLead":"Növekszik a koronavírus jelenléte a vidéki városok szennyvizében.","id":"20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b36a331-b75e-416f-8900-9dfebf5bc816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8748c0-210d-4160-a9f5-17733d1a5eec","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_videki_varosok_jarvany_koronavirus_orokitoanyag_szennyviz","timestamp":"2020. szeptember. 23. 11:15","title":"Vidéki városokban lendülhet be még jobban a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség iskoláiban, otthonaiban.","shortLead":"Jövő áprilisig nem kapcsolják ki a gázt sem a Dankó utcai szeretetotthonban, sem az Oltalom Karitatív Egyesület...","id":"20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a730c91-97a4-480e-8f46-9ffe2386eb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7b5306-c6a7-4f7c-87c6-d1237ae412a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ivanyi_gabor_oltalom_gaz_tartozas_kozmuvek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:24","title":"Tavaszig nyertek időt Iványi Gáborék a gázszolgáltatónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]