[{"available":true,"c_guid":"1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi előírások szerint készültek el – erre jutott az Állami Számvevőszék a párt pénzügyeinek vizsgálatában.","shortLead":"Biztosított volt az Magyar Szocialista Párt gazdálkodásának törvényessége, de a pénzügyi kimutatások nem a jogszabályi...","id":"20200924_asz_mszp_szamvevoszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1601bacd-6d51-4f78-af3c-79f7904e32cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da8ab18-d10a-465c-8b77-eb175f26a24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200924_asz_mszp_szamvevoszek","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:58","title":"ÁSZ: Nem szabályosan készültek el az MSZP pénzügyi kimutatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ef9017-74de-4037-9920-dbb892d25d84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákiában maximum ezren lehetnek a lelátókon.","shortLead":"Szlovákiában maximum ezren lehetnek a lelátókon.","id":"20200924_szlovakia_futball_koronavirus_tuntetes_slovan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14ef9017-74de-4037-9920-dbb892d25d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78492a52-41b2-4dc2-a8ac-5d65b283275b","keywords":null,"link":"/elet/20200924_szlovakia_futball_koronavirus_tuntetes_slovan","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:13","title":"Tüntetni fognak a szlovák szurkolók, hogy újra járhassanak focimeccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c96833f-3488-4e97-ba90-1b4fd6ca4ffe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A 93 éves művésznő élete értelmének nevezte az éneklést. ","shortLead":"A 93 éves művésznő élete értelmének nevezte az éneklést. ","id":"20200923_meghalt_juliette_greco","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c96833f-3488-4e97-ba90-1b4fd6ca4ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd17e15-2a2b-4357-9e23-a6ff6ebfca41","keywords":null,"link":"/kultura/20200923_meghalt_juliette_greco","timestamp":"2020. szeptember. 23. 20:47","title":"Meghalt a világhírű sanzonénekesnő, Juliette Gréco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel ezelőtt rögzítettek egy grönlandi mérőállomáson – derítették ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) kutatói.","shortLead":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel...","id":"20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40834e-ba16-4d11-8629-fafd4d1bb84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"-69,6 Celsius-fok a legalacsonyabb hőmérséklet, amit az északi féltekén valaha mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami miatt az összes Marvel-film csúszik. Egy évvel elhalasztották Spielberg West Side Storyjának bemutatóját is. ","shortLead":"A Disney filmstúdió a koronavírus-járvány miatt elhalasztotta a Fekete özvegy című képregényfilmje bemutatását is, ami...","id":"20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=080e7506-237d-4300-b9ea-b8f7101447d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99bdf4f-7a07-4e4d-9d69-708ffd75ecb1","keywords":null,"link":"/kultura/20200924_Egy_evvel_elhalasztottak_Spielberg_West_Side_Storyjanak_bemutatojat","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:38","title":"Mint a dominó, úgy dőlnek a Marvel-bemutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést segítő applikációk hirdetéseit adagolják nekik. ","shortLead":"A Z generáció kedvenc alkalmazása belátta, hogy káros a kamaszok egészségére nézve, ha fogyást, diétázást, böjtölést...","id":"20200924_A_TikTok_betiltja_a_koplalast_fogyast_segito_appok_hirdeteseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc045889-3c7e-41ef-bc7d-5f6ac0c1b799","keywords":null,"link":"/elet/20200924_A_TikTok_betiltja_a_koplalast_fogyast_segito_appok_hirdeteseit","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:22","title":"A TikTok betiltja a koplalást, fogyást segítő appok hirdetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani. \r

","shortLead":"Több nyugati megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki, csak keleten nem kell zivatarokra, felhőszakadásra számítani...","id":"20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b542f9c1-70cc-46b4-aeac-4d6bc1cf4b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32fe086-4450-49c8-9f86-fb200cd9af1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_idojaras_elorejelzes_zivatar_felhoszakadas_hidegfront","timestamp":"2020. szeptember. 25. 05:16","title":"Heves zivatarokkal, felhőszakadással tör be a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, miközben információink szerint nagyobb kórházak sem kaptak engedélyt, hogy naponta ötvennél több kollégájukat szűrjék. Miközben a kormány szóháborút folytat, az ellátóhelyek kettős teher alatt nyögnek - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Orbán Viktor szerint fertőzöttek százezreit is el tudja látni az egészségügy, miközben információink szerint nagyobb...","id":"20200923_korhaz_covid_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f388e75b-ca1b-42c8-ba8f-a57c8336621c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be87c2e1-30b2-465a-8abc-488f6a5679b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_korhaz_covid_koronavirus_jarvany_lelegeztetogep","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:41","title":"\"Reálisan 600-nál több Covid-beteget nem tudnak egyszerre lélegeztetőgépre tenni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]