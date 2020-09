Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda frontembere korábban csak hisztinek tartotta a vírust, ma már egészen máshogy gondolkodik.



","shortLead":"Az Edda frontembere korábban csak hisztinek tartotta a vírust, ma már egészen máshogy gondolkodik.



","id":"20200923_Megszolalt_Pataky_Attila_a_koronavirusrol_Nem_kell_annyira_velemenyeskedni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad70e68-61dd-4f43-88d4-8a3340d76679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c89c81c-09d0-486c-b44e-8f5e230187d2","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Megszolalt_Pataky_Attila_a_koronavirusrol_Nem_kell_annyira_velemenyeskedni","timestamp":"2020. szeptember. 23. 09:07","title":"Megszólalt Pataky Attila a koronavírusról: „Nem kell annyira véleményeskedni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd részt az eseményen.","shortLead":"A héten megrendezett gyakorlaton Irán, Mianmar és Pakisztán is jelen lesz. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz majd...","id":"20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ae73-c4fd-4d19-9c30-3615ab1abc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0726079f-939a-4c0e-b810-6d0c87decd98","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_nagy_hadgyakorlat_kina_oroszorszag_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 16:02","title":"Hatalmas közös hadgyakorlatot tart Kína és Oroszország, bevonták Fehéroroszországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aef6328-adc8-4eec-afe8-dc02908b215f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 131 település ivóvízellátását biztosító cég már jó ideje tolja maga előtt a veszteségeket, a pénteki közgyűlésükön az alaptőkéjüket harmadával csökkentenék. Ha a tulajdonos önkormányzatok nem szavazzák meg az előterjesztést, akkor bedőlhet a vízszolgáltató.","shortLead":"A 131 település ivóvízellátását biztosító cég már jó ideje tolja maga előtt a veszteségeket, a pénteki közgyűlésükön...","id":"20200924_Bedobhatja_a_torolkozot_az_Alfoldviz_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aef6328-adc8-4eec-afe8-dc02908b215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85cd51f-498b-42ae-8cd5-a61d7e445c78","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Bedobhatja_a_torolkozot_az_Alfoldviz_Zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:28","title":"Bedobhatja a törölközőt az Alföldvíz Zrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részére egyes szintű riasztást adtak ki zivatar miatt.\r

","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részére egyes szintű riasztást adtak ki zivatar miatt.\r

","id":"20200924_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a169ffe6-1381-4270-82fc-76fa6578aff3","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_idojaras","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:33","title":"Viharos lesz északon, máshol inkább napsütéses a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves modell és a babája is jól vannak. ","shortLead":"A 25 éves modell és a babája is jól vannak. ","id":"20200924_Megszuletett_a_szupermodell_Gigi_Hadid_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3ff7e9f-155f-44ce-8a2f-e085ec3dc5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1728-f9d7-4845-9985-e28a6bd1141a","keywords":null,"link":"/elet/20200924_Megszuletett_a_szupermodell_Gigi_Hadid_gyereke","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:58","title":"Megszületett a szupermodell Gigi Hadid gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc1861c-10b2-4eb0-ae31-66ce714353e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.","shortLead":"Továbbra is főleg fiatalok kapják el a koronavírust, készül a magyar egészségügy az esti európai Szuperkupa-döntőre is.","id":"20200924_operativ_torzs_koronavirus_szuperkupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc1861c-10b2-4eb0-ae31-66ce714353e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d8fa5-4b13-4e62-8b57-331d1370ffc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_operativ_torzs_koronavirus_szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:13","title":"Operatív törzs: azért kell 23 órakor zárni, hogy kevesebb idő legyen átadni a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a szurkolók meghallották a bajor miniszterelnök intő szavait.","shortLead":"Úgy tűnik, a szurkolók meghallották a bajor miniszterelnök intő szavait.","id":"20200923_bayern_munchen_sevilla_europai_szuperkupa_puskas_arena_drukkerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd01d7-2e98-4fb7-9ecb-1f5a2fb2092c","keywords":null,"link":"/elet/20200923_bayern_munchen_sevilla_europai_szuperkupa_puskas_arena_drukkerek","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:17","title":"Sok Bayern-drukker mondta le a budapesti focitúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]